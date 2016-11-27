عبدالله بن زايد يتعرف على ابتكارات طلبة المدارس في دبي

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس «المعرض الوطني للابتكار 2016» الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم في فيستيفال أرينا دبي.

74 ابتكاراً

ويأتي تنظيم المعرض بالتزامن مع أسبوع الإمارات للابتكار والذي استمر لمدة ثلاثة أيام متضمناً باقة من البرامج والأنشطة والفعاليات المبتكرة، فيما تم عرض نحو 74 ابتكاراً مميزاً للطلبة ضمن أجواء تعليمية تفاعلية. وكان في استقبال سموه معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ورزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين في الشأن التعليمي والابتكاري.

واستمع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال زيارته للمعرض إلى شرح موجز من معالي حسين الحمادي عن المناهج الدراسية المستحدثة ضمن خطة وزارة التربية والتعليم التطويرية للتعليم في الدولة، مستعرضاً معاليه مشروع وزارة التربية الذي يتضمن استحداث 72 مختبراً لتصنيع الروبوت و3 مختبرات رقمية في مختلف مدارس الدولة.

جولة

وانتقل سموه إلى ركن التعلم الذكي الخاص ببرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي.. حيث تعرف على ما تحويه بوابة التعلم الذكي وأدوات المدرسة المستخدمة في البوابة إضافة إلى البرامج المتاحة للآباء للتواصل مع المدرسين لمتابعة أداء أبنائهم والفصول التفاعلية.

وحضر سموه أثناء تجوله بالمعرض في «ركن القراءة» جلسة قرائية مع الطلبة.. وشارك الطلبة في قراءة القصة بعنوان «الجمل ذو السنام الصغير» والتي تأتي ضمن مبادرة القراءة التي أطلقتها الوزارة «نقرأ لهم لنسعدهم».

ثم انتقل سموه إلى ورشة «سفراء الابتكار» واستمع إلى مناقشات الطلبة التي تمحورت حول الخبرات التي اكتسبوها خلال سفرهم للخارج لأعرق الدول المتقدمة ومراكز صناعة الابتكار وكبرى المؤسسات والشركات العالمية هناك فضلاً عن التعرف إلى البرامج العملية التي خاضوها خلال رحلاتهم والفائدة التي عادت إليهم لاسيما في مجال الابتكار.

الخلوة الطلابية

وحضر سموه أيضاً جلسة الخلوة الطلابية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم وتترأسها معالي جميلة المهيري وزير دولة لشؤون التعليم العام وضمت 90 طالباً وطالبة من صفوة طلبة المدارس لمناقشة أفكارهم الابتكارية وتطلعاتهم المستقبلية للتعليم.