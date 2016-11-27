الحكّام يعزّون في وفاة خميس المزينة

قدّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء إلى ذوي المغفور له الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، الذي وافته المنية مساء يوم الخميس الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وأعرب سموهم، خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الطوار في دبي أمس، عن خالص التعازي لأسرة الفقيد، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقدّم العزاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، عضو مجلس الوزراء وزير دولة، ومعالي حميد القطامي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي، وعبد العزيز عبد الله الزعابي، النائب الثاني للرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وصالح أحمد الشال، مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إضافة إلى السفراء والمبعوثين والوفود الدبلوماسية من قطر والسعودية والبحرين وعمان، فضلاً عن دولتي الصين وباكستان، حيث أعربوا عن عميق حزنهم لفقدان شخصية وطنية رفيعة طالما تفانت في عملها، وأعطت وبذلت الكثير من أجل رفعة شأن الوطن.

كما قدم وفد من القيادة العامة لشرطة الفجيرة أمس برئاسة العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة واجب العزاء إلى ذوي الفقيد.

وضم الوفد الذي قدم واجب العزاء العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام، والعقيد الدكتور سليمان سعيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة والعقيد سعيد محمد الحلو مدير إدارة المراكز الشاملة، والعقيد الدكتور علي بن عواش اليماحي مدير إدارة المرور والدوريات، والعقيد أحمد حمدان الزيودي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعقيد الدكتور علي بن نايع الطنيجي مدير معهد تدريب الشرطة، والمقدم سيف بن هاشل الزحمي مدير إدارة شرطة دبا والرائد خالد عبدالله الوعل الظنحاني مدير مكتب القائد العام.

تعازي

واكتظت خيمة العزاء، حتى مساء أمس، بأعداد كبيرة من المواطنين ورجال الأعمال والشخصيات المجتمعية البارزة الذين توافدوا على مدى اليوم، مقدّمين أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد.

وبدأت جموع المعزين التوافد لليوم الثاني إلى خيمة العزاء بمنطقة الطوار في دبي، منذ الصباح، حيث كان في مقدمة مستقبليهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وابن المغفور له وأشقاؤه وأقاربه، فضلاً عن عدد كبير من قادة الشرطة وزملائه.