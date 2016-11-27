أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم الجمعة برج العذراء 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

Google+ Print
حظك اليوم الجمعة برج العذراء 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى حظك اليوم الجمعة برج العذراء 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

>

نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، العذراء من أكثر الأبراج فى التعامل فيما يخص الأمور الخاصة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

على الرغم من أن أوضاعك فى العمل كانت على ما يرام فى الفترة الماضية، إلا أنك مازلت تحتاج إلى الكثير من الوقت للتخطيط إلى حياتك المهنية بشكل جيد.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

حاول أن تقدم إلى الحبيب هذا الدعم الذى يحتاجه منك، ربما تكون هذه هى الخطوة الأمثل لحل الخلافات التى كانت فيما بينكما مؤخرًا، ولكن فى كل الأحوال أنت تحتاج إلى أن تكون هادئا.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

ربما ستكون المرحلة المقبلة سيئة فيما يخص وضعك الصحى، عليك كذلك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، ولا تفرط فى العمل حتى لا تتأثر صحتك سلباً.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك فى الفترة المقبلة، تحديدًا على مستوى الأسرة والأصدقاء.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى