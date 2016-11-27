حظك اليوم الجمعة برج العذراء 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، العذراء من أكثر الأبراج فى التعامل فيما يخص الأمور الخاصة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

على الرغم من أن أوضاعك فى العمل كانت على ما يرام فى الفترة الماضية، إلا أنك مازلت تحتاج إلى الكثير من الوقت للتخطيط إلى حياتك المهنية بشكل جيد.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

حاول أن تقدم إلى الحبيب هذا الدعم الذى يحتاجه منك، ربما تكون هذه هى الخطوة الأمثل لحل الخلافات التى كانت فيما بينكما مؤخرًا، ولكن فى كل الأحوال أنت تحتاج إلى أن تكون هادئا.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

ربما ستكون المرحلة المقبلة سيئة فيما يخص وضعك الصحى، عليك كذلك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، ولا تفرط فى العمل حتى لا تتأثر صحتك سلباً.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك فى الفترة المقبلة، تحديدًا على مستوى الأسرة والأصدقاء.