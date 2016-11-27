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حظك اليوم برج السرطان 27/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .. مهام جديدة فى انتظارك

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حظك اليوم برج السرطان 27/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .. مهام جديدة فى انتظارك حظك اليوم برج السرطان 27/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .. مهام جديدة فى انتظارك

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من الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية الشديدة، والميل للخيال أكثر من الواقع، وإليكم توقعات برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .

السرطان على الصعيد المهنى :

استعد لموجة من العمل ومزيد من المهام الجديدة خلال الفترة المقبلة، ستزيد المهام وضغوطات العمل فى مقابل زيادة راتبك الخاص، عليك فتح صفحة جديدة مع زملائك فى العمل وتصفية الخلافات القديمة بينكم.

السرطان على الصعيد العاطفى :

علاقتك العاطفية أوشكت على الانهيار، فالتفاهم والاحتواء بينك وبين شريك حياتك اختفى من علاقتكما، وحلت محلهما الشكوك والمشكلات المتكررة، فعليك حسم الأمر فى أقرب وقت.

 

السرطان على الصعيد الصحى:

نزلة برد شديدة تلازمك هذه الأيام وتجعلك تلزم الفراش، تحتاج إلى إجازة من العمل لمدة أيام قليلة لحين التعافى والقدرة على الرجوع للعمل بشكل طبيعى، وحاول الإكثار من المشروبات الساخنة.

 

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

إذا استمريت فى طريقة تعاملك مع الآخرين ستخسر معظمهم بسبب عنادك وعدم تفهم موقف الطرف الآخر، وانت فى أمس الحاجة إلى أصدقائك ومشورتهم ونصائحهم.


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مصر 365

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