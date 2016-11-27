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حظك اليوم برج القوس الأحد 27-11-2016.. يتوقع علماء الفلك أن صعيد المهنى يتطلب منك الاستعانة بخبرات عدد من زملائك.. وضرورة وضع خطة مالية محكمة

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حظك اليوم برج القوس الأحد 27-11-2016.. يتوقع علماء الفلك أن صعيد المهنى يتطلب منك الاستعانة بخبرات عدد من زملائك.. وضرورة وضع خطة مالية محكمة حظك اليوم برج القوس الأحد 27-11-2016.. يتوقع علماء الفلك أن صعيد المهنى يتطلب منك الاستعانة بخبرات عدد من زملائك.. وضرورة وضع خطة مالية محكمة

>كتبت : رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج القوس لليوم الأحد 27 نوفمبر عدد من التوقعات فى الاصعدة المختلفة، فالصعيد المهنى يتطلب منك الاستعانة بخبرات عدد من زملائك، والشق العاطفى نصحك العلماء بأن تعود من جديد لإظهار مدى اهتمامك به .

 

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى يتطلب منك الاستعانة بخبرات عدد من زملائك وذلك من أجل إنجاز بعض المهام .

من جهة أخرى عليك أن تتحدى وتقضى على الطاقة السلبية التى تحيطك، وذلك لكى تأخذ خطوات للإمام فى مجال عملك.

 

الصعيد العاطفى

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يحتاج للكثير من الاهتمام فتجاهلك الدائم للشريك يخلق حالة من الفتور فى العلاقة، عليك أن تعود من جديد لإظهار مدى اهتمامك به .

الصعيد الصحى لمواليد برج القوس

الصعيد الصحى  لمواليد هذا البرج تسير بخطى جيدة فابتعادك عن السهر للساعات الأولى من الصباح وتوقفك عن التدخين جعلك فى أفضل.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك ان هذه الفترة ستشهد الكثير الأزمات المالية التى قد تجعلك تفكر من جديد فى وضع خطة مالية محكمة، عليك أن تبحث عن وظيفة مربحة قد تغيير الكثير فى تفاصيل حياتك .


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مصر 365

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