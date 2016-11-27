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حظك اليوم برج الميزان الأحد 27/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. وخبر سعيد فى الطريق إليك

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 27/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. وخبر سعيد فى الطريق إليك حظك اليوم برج الميزان الأحد 27/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. وخبر سعيد فى الطريق إليك

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل الهدوء.  

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

محاولتك للحفاظ على علاقتك بشريك الحياة استطاعت أن تعبر بالعلاقة إلى بر الأمان، ما عليك إلا الاستماع إلى الحبيب وتفهم ما يشغله والتوصل إلى حلول سريعة لكل الخلافات بينكما.

 

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

كن أكثر هدوء، من الأفضل أن تتفهم أكثر وضعك فى العمل، وأن هناك الكثير من التصرفات التى يجب أن تتوقف عنها لأنها ستكون سبب فى إحداث الكثير من المشاكل لك.

 

برج الميزان على الصعيد الصحى..

على الرغم من أنك قد حصلت على الراحة التى نصحك بها الأطباء، إلا أنك تحتاج إلى مزيد من الوقت لكى تعود إلى لياقتك من جديد، يفضل أن تبدأ فى اتباع نظام صحى.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات، وتحديدًا على مستوى العائلة والأصدقاء، فما عليك إلا أن تهتم بصحتك  أكثر من ذلك.


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مصر 365

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