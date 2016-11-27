حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، الوقت غير مناسب للحديث عن مشاكل شخصية وخلافات مع الزملاء

يعد برج الدلو من الأبراج الهوائية التى تتسم بحسن التواصل مع الناس ولكنها عديمة الثقة بالنفس وفضولية ولن أبناء هذا البرج مخلصين وعقلانيين، ونقدم لمواليد برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى..

الوقت غير مناسب للحديث عن مشاكل شحصية وخلافات مع الزملاء، حاول أن تكون عملى أكثر من ذلك ولا داع لتضييع وقتك فى أمور لاهية بعيداً عن العمل.

الدلو على الصعيد العاطفى:

العناد سيوصلك على طريق مسدود مع شريك حياتك، فلا تحزن بسبب كثرة المشاكل فى الفترة الحاليةن وحاول ان تتعرف على أسباب هذه المشاكل أولاً قبل أن تتخذ اى قرار يؤثر على مصير العلاقة.

الدلو على الصعيد الصحى:

آلام العظام ستكون رفيقتك فى الفترة الحالية، وتحتاج على زيارة عاجلة للطبيب، وتوقف عن ممارسة الرياضة حتى تتأكد إن كانت حالتك تسمحن بالقيام بهذه التمارين أم لا.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

حساسيتك الزائدة تجاه أقرب الأشخاص لك تؤثر على علاقتك بهم، حاول أن تتخلص من شكوكك الزائدة ومخاوفك وتعامل مع الأشخاص بنية خالصة ولا تحسب حساب للمشاكل أو التكهنات حول القادم.