أخبار عاجلة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، الوقت غير مناسب للحديث عن مشاكل شخصية وخلافات مع الزملاء

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، الوقت غير مناسب للحديث عن مشاكل شخصية وخلافات مع الزملاء حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، الوقت غير مناسب للحديث عن مشاكل شخصية وخلافات مع الزملاء

>

يعد من الأبراج الهوائية التى تتسم بحسن التواصل مع الناس ولكنها عديمة الثقة بالنفس وفضولية ولن أبناء هذا البرج مخلصين وعقلانيين، ونقدم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

 

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى..

الوقت غير مناسب للحديث عن مشاكل شحصية وخلافات مع الزملاء، حاول أن تكون عملى أكثر من ذلك ولا داع لتضييع وقتك فى أمور لاهية بعيداً عن العمل.

الدلو على الصعيد العاطفى:

العناد سيوصلك على طريق مسدود مع شريك حياتك، فلا تحزن بسبب كثرة المشاكل فى الفترة الحاليةن وحاول ان تتعرف على أسباب هذه المشاكل أولاً قبل أن تتخذ اى قرار يؤثر على مصير العلاقة.

الدلو على الصعيد الصحى:

آلام العظام ستكون رفيقتك فى الفترة الحالية، وتحتاج على زيارة عاجلة للطبيب، وتوقف عن ممارسة الرياضة حتى تتأكد إن كانت حالتك تسمحن بالقيام بهذه التمارين أم لا.

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

حساسيتك الزائدة تجاه أقرب الأشخاص لك تؤثر على علاقتك بهم، حاول أن تتخلص من شكوكك الزائدة ومخاوفك وتعامل مع الأشخاص بنية خالصة ولا تحسب حساب للمشاكل أو التكهنات حول القادم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى