حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوم الأحد 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الأحد 27 نوفمبر لجميع الأبراج على الأصعدة المهنية والعاطفية والعملية، ويحذر الفلك جميع الأبراج على الصعيد المهنى من بعض التوتر، حيث تحتاج العديد من الأبراج إلى الهدوء والاستقرار أما على الصعيد العاطفى فالأمور إلى حد ما مستقرة.

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 27-11-2016.. الصعيد الصحى يحتاج الالتزام بنظام غذائى سليم.. ومجال العمل فى حاجة للوصول لمرحلة الهدوء والاستقرار

نقدم لمواليد برج الجوزاء توقعات علماء الفلك لليوم الجمعة 11 نوفمبر بشتى الأصعدة، أبرزها الصعيد الصحى الذى يتطلب منك الاهتمام والالتزام بنظام غذائى سليم، والجانب المهنى فى حاجه للوصول لمرحلة الهدوء والاستقرار.

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد المهنى فى حاجة للوصول لمرحلة الهدوء والاستقرار، وخاصة بعد ظهور الكثير من المشاكل بهذا الصعيد خلال الفترة الماضية، وجعل الطاقة السلبية تعم المكان وهو ما يؤثر عليك بشكل سلبى .

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تحتاج للانتعاش من جديد وذلك بعد تسريب الملل اليها، لا تتردد فى أخذ خطوة إيجابية من أجل التجديد والخروج من الروتين اليومى .

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى يحتاج لجرعة كبيرة من الاهتمام، وخاصة بعد معاناتك المتكررة مع آلام القولون، فالالتزام بنظام غذائى سليم هو أفضل طريقة خلال هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن عليك تجنب الانفعال والتعامل بعصبية مع من حولك، فكل هذا يجعلهم يبتعدوا عنك ويعاملوك بسلبية وتجاهل واضحان.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 27/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى..انتظر مزيد من التوتر واحذر ردود الأفعال السريعة

نقدم لمواليد برج الأسد توقعات علماء الفلك لليوم الأحد 27 نوفمبر عدد كبير من التوقعات التى بالضرورة أن تضعها فى الاعتبار، وذلك فى الصعيد العاطفى الذى سيشهد الكثير من التوتر، أيضا التوقعات خاصة بالصعيد المهنى والصحى .

برج الأسد على الصعيد المهنى:

لمواليد برج الأسد الصعيد المهنى سيتأثر بشكل كبير وخاصة أنك تشعر بحالة عدم ارتياح وطاقة سلبية، ضاعف جهودك حتى لا تكون محط انتقاد من قبل زملائك، وخاصة أن أخطاءك أصبحت ملحوظة بمجال العمل .

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد توترا كبيرا خلال الفترة المقبلة، فالعلاقة مع الشريك تسرب لها الملل والفتور، واعلم أنها فترة حاسمة جدا قد تخسر فيها شريكك إذا لم تقدم قرارات حاسمة .

برج الأسد على الصعيد الصحى:

لمواليد برج الأسد الصعيد الصحى يحتاج للاهتمام فالعامل النفسى له دور كبير فى حياتك، ولأنك للضغوط النفسية الشديدة منذ فترة طويل قد تشعر بالامبالاة وهو ما يزيد حالتك المزاجية سوءا .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أن هذه الفترة ستفاجأ بعدد من القرارات التى قد تؤثر عليك سلبا وخاصة فى الصعيد العائلى، عليك أن تأخذ خطوة للوراء من أجل رؤية المشهد بشكل أوضح.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 27-11-2016.. يتوقع علماء الفلك أن الصعيد المهنى سيشهد سلسلة من التغيرات تعود عليك بشكل سلبى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحوت لليوم الأحد 27 نوفمبر عدد من التوقعات فى الاصعدة المختلفة، بدأ من الصعيد المهنى الذى سيشهد تغيرات سلبية، وصولا للشق العاطفى الذى يتطلب منك عدد من القرارات الحاسمة وخاصة أن المشاكل أصبحت تلازم العلاقة.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى سيشهد سلسلة من التغيرات التى قد تعود عليك بشكل سلبى، عليك أن تكون اكثر تفاهما مع من حولك لكى تتخطى هذه المرحلة الصعبة، والتى من المتوقع أن تشهد الكثير من التغيرات.

الصعيد العاطفى

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يحتاج لعدد من القرارات الحاسمة وخاصة ان المشاكل أصبحت تلازم العلاقة، فتعامل الشريك بأنانية واضحة يجعلك دائما فى حالة توتر .

الصعيد الصحى لمواليد برج الحوت

الصعيد الصحى يسير بخطى جيدة فعليك أن تستمر فى اتباع روتينك الصحى السليم الذى بدأته منذ فترة .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

يتوقع علماء الفلك أن هذه الفترة عليك أن تعطى المزيد لوقتك لأسرتك، والتخطيط لبعض الأنشطة العائلية أفضل طريق لهذه المرحلة وذلك من أجل اكتساب المزيد من الود وازدياد الحماس بينكم.

حظك اليوم برج السرطان 27/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .. مهام جديدة فى انتظارك

برج السرطان من الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية الشديدة، والميل للخيال أكثر من الواقع، وإليكم توقعات برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .

السرطان على الصعيد المهنى :

استعد لموجة من العمل ومزيد من المهام الجديدة خلال الفترة المقبلة، ستزيد المهام وضغوطات العمل فى مقابل زيادة راتبك الخاص، عليك فتح صفحة جديدة مع زملائك فى العمل وتصفية الخلافات القديمة بينكم.

السرطان على الصعيد العاطفى :

علاقتك العاطفية أوشكت على الانهيار، فالتفاهم والاحتواء بينك وبين شريك حياتك اختفى من علاقتكما، وحلت محلهما الشكوك والمشكلات المتكررة، فعليك حسم الأمر فى أقرب وقت.

السرطان على الصعيد الصحى:

نزلة برد شديدة تلازمك هذه الأيام وتجعلك تلزم الفراش، تحتاج إلى إجازة من العمل لمدة أيام قليلة لحين التعافى والقدرة على الرجوع للعمل بشكل طبيعى، وحاول الإكثار من المشروبات الساخنة.

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

إذا استمريت فى طريقة تعاملك مع الآخرين ستخسر معظمهم بسبب عنادك وعدم تفهم موقف الطرف الآخر، وانت فى أمس الحاجة إلى أصدقائك ومشورتهم ونصائحهم.

حظك اليوم الجمعة برج العذراء 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، العذراء من أكثر الأبراج فى التعامل فيما يخص الأمور الخاصة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

على الرغم من أن أوضاعك فى العمل كانت على ما يرام فى الفترة الماضية، إلا أنك مازلت تحتاج إلى الكثير من الوقت للتخطيط إلى حياتك المهنية بشكل جيد.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

حاول أن تقدم إلى الحبيب هذا الدعم الذى يحتاجه منك، ربما تكون هذه هى الخطوة الأمثل لحل الخلافات التى كانت فيما بينكما مؤخرًا، ولكن فى كل الأحوال أنت تحتاج إلى أن تكون هادئا.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

ربما ستكون المرحلة المقبلة سيئة فيما يخص وضعك الصحى، عليك كذلك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، ولا تفرط فى العمل حتى لا تتأثر صحتك سلباً.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك فى الفترة المقبلة، تحديدًا على مستوى الأسرة والأصدقاء.

حظك اليوم برج القوس الأحد 27-11-2016.. يتوقع علماء الفلك أن صعيد المهنى يتطلب منك الاستعانة بخبرات عدد من زملائك.. وضرورة وضع خطة مالية محكمة

قدم علماء الفلك لمواليد برج القوس لليوم الأحد 27 نوفمبر عدد من التوقعات فى الاصعدة المختلفة، فالصعيد المهنى يتطلب منك الاستعانة بخبرات عدد من زملائك، والشق العاطفى نصحك العلماء بأن تعود من جديد لإظهار مدى اهتمامك به .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى يتطلب منك الاستعانة بخبرات عدد من زملائك وذلك من أجل إنجاز بعض المهام .

من جهة أخرى عليك أن تتحدى وتقضى على الطاقة السلبية التى تحيطك، وذلك لكى تأخذ خطوات للإمام فى مجال عملك.

الصعيد العاطفى

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يحتاج للكثير من الاهتمام فتجاهلك الدائم للشريك يخلق حالة من الفتور فى العلاقة، عليك أن تعود من جديد لإظهار مدى اهتمامك به .

الصعيد الصحى لمواليد برج القوس

الصعيد الصحى لمواليد هذا البرج تسير بخطى جيدة فابتعادك عن السهر للساعات الأولى من الصباح وتوقفك عن التدخين جعلك فى أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك ان هذه الفترة ستشهد الكثير الأزمات المالية التى قد تجعلك تفكر من جديد فى وضع خطة مالية محكمة، عليك أن تبحث عن وظيفة مربحة قد تغيير الكثير فى تفاصيل حياتك .

حظك اليوم برج الميزان الأحد 27/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. وخبر سعيد فى الطريق إليك

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل الهدوء.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

محاولتك للحفاظ على علاقتك بشريك الحياة استطاعت أن تعبر بالعلاقة إلى بر الأمان، ما عليك إلا الاستماع إلى الحبيب وتفهم ما يشغله والتوصل إلى حلول سريعة لكل الخلافات بينكما.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

كن أكثر هدوء، من الأفضل أن تتفهم أكثر وضعك فى العمل، وأن هناك الكثير من التصرفات التى يجب أن تتوقف عنها لأنها ستكون سبب فى إحداث الكثير من المشاكل لك.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

على الرغم من أنك قد حصلت على الراحة التى نصحك بها الأطباء، إلا أنك تحتاج إلى مزيد من الوقت لكى تعود إلى لياقتك من جديد، يفضل أن تبدأ فى اتباع نظام صحى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات، وتحديدًا على مستوى العائلة والأصدقاء، فما عليك إلا أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك.

حظك اليوم برج الحمل 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تحافظ على هدوءك

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، ومن المعروف أن مواليد هذا البرج يتميزون بالدأب والحب الشديد للعمل ولكن يعيبهم أن بحثهم عن الكمال دائمًا قد يعيقهم أحيانًا عن العمل والشروع فى مهامهم خوفًا من أن تخرج بطريقة غير جيدة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

قد تواجه اختلافا فى الرأى اليوم فى العمل، سواء بينك وبين زملاء العمل أو بين رؤسائك فى العمل وبغض النظر عما قد يحدث لك حاول أن تتحلى بالهدوء فالإجهاد سيؤثر على صحتك من جانب والاحتفاظ بهدوئك اليوم يجنبك الكثير من المشاكل التى يمكن أن تؤذيك كثيرًا فى عملك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

تتمتع ببعض الوقت الرومانسى مع شريك حياتك اليوم أو تخطط لشىء خاص معه وتجنبا الحديث فى أية مشاكل أو قضايا اليوم واستمتعا بالأشياء الصغيرة فى حياتكما وستجدا ان الشعور بالرضا يغمركما.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

عليك أن تلجأ للتأمل للتقليل من شعورك بالتوتر الذى يؤذى صحتك فى هذه الأيام كثيرا ويتسبب فى عصبيتك الزائدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

هناك مسحة روحانية تسيطر على اليوم بالنسبة لك اليوم تستطيع أن تنخرط فى بعض الأنشطة الدينية أو تقرأ بعض الأعمال الملهمة اليوم وستتمكن من العثور على السلام.

حظك اليوم برج الثور 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لمولود برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، ومن المعروف عن مواليد هذا البرج شخصيتهم العملية جدًا وقدرتهم على الفصل بين العلاقات الشخصية والعمل، بالإضافة إلى الطموح الشديد ولكن من أبرز عيوبهم العناد والمكابرة حتى لو تسبب ذلك فى الإضرار بهم.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

حين تحقق تقدما فى عملك وتحقق نقلة كبيرة إلى الأمام تواجه بعض المحاولات من المحيطين بك لسحبك إلى الأسفل وجعلك تتراجع، فحاول ألا تستجيب لهذه المحاولات أبدًا ولا تنخرط فى أى نوع من انواع المشادات ودع عملك يتكلم عنك وستتقدم أكثر مما تقدمت الآن.

برج الثور على الصعيد العاطفى:

ينصحك علماء الفلك بأن تبحث عن فرصة لإرضاء روحك المطفأة والحب وحده هو ما يمكن أن يمنحك هذا فحاول أن تبحث عن الحب وتنخرط فى علاقة تمنحك هذا الوهج.

برج الثور على الصعيد الصحى:

لبدنك عليك حق وأنت تتجاهل حق بدنك هذا من فترة والإجهاد العقلى الذى عانيته لفترة طويلة يخلق شعورًا من الخمول والركود لك فحاول أن تتجنب الأنشطة المجهدة وبدلا من ذلك اجلس فى الهواء الطلق.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

شخص مسن يمنحك غذاءً للفكر وقد خططت طويلاً لتحديد أولوياتك وتحاول أن تقوم بدورك بإنجاز أكبر وتحافظ على هدوءك وصبرك.

حظك اليوم برج الجدى الأحد 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك الاستفادة من تجاربك العملية

برج الجدى من الأبراج الترابية، فمولود برج الجدى مثالى وعقلانى جداً ومتعدد المواهب، كما يمتلك الشجاعة وحب استطلاع واكتشاف كل ماهو جديد، ونقدم لمواليد برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

الجدى على الصعيد العاطفى:

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

الجدى على الصعيد الصحى:

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

توقعات علماء الأبراج

يشير الفلك إلى عوائق غير متوقعة تأتى فى مسارك الخاص، فقد تتعرض لاضطرابات تكون عقبة تؤثر على انتاجيتك ومزاجك وقد يصل الأمر إلى توقف مشروع خاص بك.

حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 27

/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، الوقت غير مناسب للحديث عن مشاكل شخصية وخلافات مع الزملاء

يعد برج الدلو من الأبراج الهوائية التى تتسم بحسن التواصل مع الناس ولكنها عديمة الثقة بالنفس وفضولية ولن أبناء هذا البرج مخلصين وعقلانيين، ونقدم لمواليد برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى..

الوقت غير مناسب للحديث عن مشاكل شحصية وخلافات مع الزملاء، حاول أن تكون عملى أكثر من ذلك ولا داع لتضييع وقتك فى أمور لاهية بعيداً عن العمل.

الدلو على الصعيد العاطفى:

العناد سيوصلك على طريق مسدود مع شريك حياتك، فلا تحزن بسبب كثرة المشاكل فى الفترة الحاليةن وحاول ان تتعرف على أسباب هذه المشاكل أولاً قبل أن تتخذ اى قرار يؤثر على مصير العلاقة.

الدلو على الصعيد الصحى:

آلام العظام ستكون رفيقتك فى الفترة الحالية، وتحتاج على زيارة عاجلة للطبيب، وتوقف عن ممارسة الرياضة حتى تتأكد إن كانت حالتك تسمحن بالقيام بهذه التمارين أم لا.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

حساسيتك الزائدة تجاه أقرب الأشخاص لك تؤثر على علاقتك بهم، حاول أن تتخلص من شكوكك الزائدة ومخاوفك وتعامل مع الأشخاص بنية خالصة ولا تحسب حساب للمشاكل أو التكهنات حول القادم.

حظك اليوم برج العقرب ليوم الأحد 27

/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. قد تحصل على ترقية ولكن لا تتسرع

يعد برج العقرب من الأبراج المائية، التى تتسم بالقوة والصلابة رغم أنهم لا يظهرون ذلك، ونقدم لمواليد برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى..

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأداءك كما أنك قد تحصل على ترقية، فى الفترة المقبلة ولكن لا تتسرع واحرص على الحد من عصبيتك حتى لا تهدر ما قضيت من وقت طويل فى التخطيط له.

العقرب على الصعيد العاطفى..

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائف تخطى الأمر بهدوء.

العقرب على الصعيد الصحى..

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك الفرصة لتدريب كثير من الناس، وهذا يجعلك أكثر راحة نفسية فى الأيام القادمة .

توقعات علماء الأبراج لك فى الفترة القادمة..

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية، فلا تتعامل بصلابة مع الأمور واحرص على أن تكن أكثر مرونة لتتخطى الصعاب بمنتهى اليسر.