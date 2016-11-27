المقاصة: تركيزنا مع مباراة الاتحاد ولا نشغل بالنا بمواجهة الأهلي

كتب سليمان النقر

رفض وليد هويدى، مدير الكرة بالمقاصة، الانشغال بمباراة فريقه أمام الأهلي بالجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى، باعتبار أن أمامه مواجهة ليست سهلة أمام الاتحاد السكندرى بعد غد الثلاثاء، ويحتاج للفوز فيها لمواصلة الانتصارات والحفاظ على بقائه بقمة الدورى.

وقال هويدى إنه يتعامل مع المباريات بالقطعة، حيث يركز حاليا فى مباراة الاتحاد وبعد الانتهاء منها سيبدأ التفكير فى مواجهة الأهلي، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع هذه المواجهة كغيرها من المواجهات بالتدرب العادى ودخول معسكر قبل المباراة بـ48 ساعة كما هو معتاد.