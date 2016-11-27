قبل ما توصل لسن الثلاثين.. خلى بالك من المشروبات الغازية تسبب مشاكل العقم

كتبت آلاء الفقى

حذر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" من تناول عدد من الأطعمة عند بلوغ الثلاثين من العمر، إذا كنت تريد البقاء بصحة جيدة وتشمل هذه الأطعمة الآتى :

1.الزبادى بالنكهات:

ففى هذه الأيام كثير من الأشخاص يشعرون أن الزبادى ذو النكهات هو بديل صحى للآيس كريم، وتناوله بشكل منتظم يبطئ من عملية التمثيل الغذائى، لأن احتوائه على كمية عالية من السكر تتحول إلى دهون الجسم، ما تسبب زيادة الوزن .

2.المشروبات الغازية:

فهى تعد من المشروبات الشائعة بين البالغين، وقد أثبتت الدراسات أنها تحتوى على كمية عالية من السكر يمكن أن تسبب زيادة فى الوزن بسهولة فى الثلاثين من العمر، كما أنها تؤثر على المبايض عند النساء والحيوانات المنوية عند الرجال، مما تؤدى إلى مشاكل العقم .

3.القهوة:

فأن استهلاك الكثير من القهوة تمنع تجدد الخلايا فى الجسم، وقد تسبب الكثير من المشاكل الصحية .

4.صلصة الصويا:

إذا كنت تعديت الثلاثين من العمر وتحب تناول الطعام الصينى بسبب صلصة الصويا التى تعد المكون الرئيسى فى الطعام ولاحتوائها على كمية عالية من الصوديوم، التى يمكن أن تتسبب فى تدهور مرونة البشرة وظهور التجاعيد المبكرة .