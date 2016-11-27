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طريقة "استخدام" اوراق "الجوافة" للتخلص من "تساقط" الشعر ...

  • هو وهى
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طريقة "استخدام" اوراق "الجوافة" للتخلص من "تساقط" الشعر ... طريقة "استخدام" اوراق "الجوافة" للتخلص من "تساقط" الشعر ...

تعتبر الجوافة من الفاكهة التى تنتشر بكثرة في المناطق الاستوائية حيث يقبل عليها الكثيرون لما لها من طعم شهى ورائحة مميزة بالإضافة ايضاً الى احتوائها على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة و المفيدة للصحة العامة لجسم الانسان .

ومن المثير للاهتمام ان فوائد الجوافة ليست فقط فى ثمارها حيث أثبتت الكثير من الدراسات اهمية احتواء اوراق على الجوافة على عناصر هامة ،حيث تم استخدامها قديماً من قبل الطب القديم فى علاج نزلات البرد والسعال .وعلى حد ما نشره موقع  proqressive health والذى اشار الى احتواء اوراق الجوافة على بعضاً من المركبات الهامة والتى تعيد للشعر حيوته وتحد من تساقطه ،وللاستفادة من اوراق الجوافة  للشعر سنتعرف فيما يلى على طريقة استخدامها .

وتتلخص طريقة استخدام اوراق الجوافة فى وضع حفنة تعادل قبضة باليد من اوراق الجوافة فى مقدار من الماء يعادل حوالى لترين من الماء النقى ثم توضع على ناراً هادئة لمدة عشرين دقيقة مع التقليب جيداً  ثم تزال من على النار وتترك حتى تبرد تماماً ثم تصفى جيداً ويغسل بها الشعر مع تدليك فروة الرأس برفق  وتترك على الشعر لمدة ساعتين ثم يشطف بعدها الشعر بالطريقة المعتادة وسيلاحظ نتائجها خلال فترة قليلة من استخدامها .

 

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رئيس قسم الأخبار