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موعد مباراة الأهلي والنصر للتعدين اليوم الأحد 27/11/2016 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلي والنصر للتعدين اليوم الأحد 27/11/2016 والقنوات الناقلة موعد مباراة الأهلي والنصر للتعدين اليوم الأحد 27/11/2016 والقنوات الناقلة

>كتب فتحى الشافعى

يخوض فريق الأهلي مساء اليوم، الأحد، مباراة من "السهل الممتنع" أمام النصر للتعدين باستاد أسوان فى الجولة الـ11 لمسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر للتعدين

تنقل قناتا on sport وnile sport مباراة اليوم بين الأهلي والنصر للتعدين.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

تقام مباراة الأهلي والنصر للتعدين فى تمام الثامنة مساءً على ملعب أسوان السلام، ويخوض الأحمر هذه المواجهة وفى رصيده 26 نقطة يحتل بها وصافة جدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة واحدة عن المقاصة المُتصدّر فيما يحتل اللنصر للتعدين المركز الأخير برصيد 5 نقاط.


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