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"أسد" وثلاث "نمور" ينقضون علي مدرب "بالاسكندرية" ...

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"أسد" وثلاث "نمور" ينقضون علي مدرب "بالاسكندرية" ... "أسد" وثلاث "نمور" ينقضون علي مدرب "بالاسكندرية" ...

إنقض أسد وثلاث نمور علي مدرب أسود بإحدى القرى السياحية بالكينج مريوط غرب الاسكندرية، وتم نقله الي المستشفى في حاله حرجة وأودع العناية المركزة .

وكان أحد مدربي الأسود ويدعى إسلام ٢٠ عام، قد تعرض لهجوم ومن أسد وثلاث نمور أثناء عرض للجمهور عصر اليوم مما تسبب له بجروح قطعية كبيره بالرقبة والكتفين والصدر جراء نهش الأسد والذي انقض علي رقبته وتابعه النمور بنهشه من كتفيه وصدره.

وأكد مصدر طبي أن حاله إسلام حرجة وتم إيداعه العناية المركزة، مؤكدا أن الإصابة في الرقبة والكتفين .

وأوضح انه جاري متابعة الحالة وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة للحفاظ علي حياة المريض .

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رئيس قسم الأخبار