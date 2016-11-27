القبض على صاحب مصنع حلويات بدسوق و4 آخرين لإصابتهم اثنين من فريق "مهمة خاصة"

كفر الشيخ – محمد سليمان

ألقت قوات الأمن القبض على صاحب مصنع حلويات بحى المنشية بمديسنة دسوق، بكفر الشيخ، وأربعة آخرين من العاملين بالمصنع، بعد تعديهم بالضرب على فريق عمل برنامج "مهمة خاصة"، الذى يبث عبر فضائية "الحياة".

وتلقى اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من اللواء أشرف ربيع، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار، رئيس مباحث المديرية، ومأمور قسم دسوق يفيد بالتعدى على طاقم العمل لبرنامج "مهمة خاصة" فى إحدى مصانع الحلويات بدسوق، هرع لموقع المصنع الرائد علاء سكران، رئيس مباحث قسم دسوق ومعاونيه، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة بدسوق.

وكان اثنان من فريق عمل برنامج "مهمة خاصة"، برفقة مقدم البرنامج "أحمد رجب" أصيبا فى الاشتباك مع عاملى المصنع، وتم تحطيم الكاميرات الخاصة بهم، بعد رصدهم مخالفات وتصويرهم عدد من اللقطات بالمصنع، وتم نقلهم لمستشفى دسوق العام لتلقى العلاج اللازم.

وكان أحمد رجب مقدم البرنامج برفقة المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك وبعض أعضاء الجهاز بكفر الشيخ، فى حملة تفتيشية على أحد مصانع الحلويات بدسوق، لرصد بعض المخالفات، مما دفع عدد من العاملين بالمصنع بالتعدى على فريق العمل، وإحداث إصابات متفرقة باثنين، وتحطيم الكاميرات الخاصة بهم، واحتجازهم بعد رصدهم مخالفات بالمصنع.