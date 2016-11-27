أخبار عاجلة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

هجوم 3 أسود على مدربهم بقرية سياحية بالإسكندرية.. وإصابته بنهش فى الرأس

Google+ Print
هجوم 3 أسود على مدربهم بقرية سياحية بالإسكندرية.. وإصابته بنهش فى الرأس هجوم 3 أسود على مدربهم بقرية سياحية بالإسكندرية.. وإصابته بنهش فى الرأس

>الإسكندرية – أسماء على بدر

تعرض مدرب بأحد القرى السياحية غرب الإسكندرية للهجوم من 3 أسود أثناء العرض اليومى وسط الحضور، وأصابته بجروح شديدة وفقدان الوعى ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة.

 

وقال مصدر طبى لـ"اليوم السابع" إن الشاب إسلام شاهين، فى حالة حرجة ومصابا بجروحا شديدة ونهش فى الرأس والصدر يصل إلى النخاع السركى مما أفقده القدرة على الحركة والشلل التام.

 

وأضاف أنه تم نقل الشاب إلى العناية المركزة ووضعه تحت الملاحظة خلال الساعات القادمة وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لإنقاذ حياته، مشيراً أنه تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمعرفة حيثيات الواقعة والاستشهاد بالشهود المتواجدين فى الواقعة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365