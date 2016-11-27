هجوم 3 أسود على مدربهم بقرية سياحية بالإسكندرية.. وإصابته بنهش فى الرأس

الإسكندرية – أسماء على بدر

تعرض مدرب بأحد القرى السياحية غرب الإسكندرية للهجوم من 3 أسود أثناء العرض اليومى وسط الحضور، وأصابته بجروح شديدة وفقدان الوعى ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة.

وقال مصدر طبى لـ"اليوم السابع" إن الشاب إسلام شاهين، فى حالة حرجة ومصابا بجروحا شديدة ونهش فى الرأس والصدر يصل إلى النخاع السركى مما أفقده القدرة على الحركة والشلل التام.

وأضاف أنه تم نقل الشاب إلى العناية المركزة ووضعه تحت الملاحظة خلال الساعات القادمة وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لإنقاذ حياته، مشيراً أنه تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمعرفة حيثيات الواقعة والاستشهاد بالشهود المتواجدين فى الواقعة.