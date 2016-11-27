في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمبير هيرد تروي تجربتها

اختارت الممثلة الشهيرة أمبير هيرد Amber Heard اليوم العالمي للقضاء على العنف تجاه المرأة للتحدث عن تجربتها الشخصية كضحية للعنف المنزلي.

وقالت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً: "الكثير من العار يرتبط بهذه التسمية... فالكثير من النساء يتعرّضن للعنف.. وعندما يحدث في منزلك، خلف أبواب مغلقة، مع شخص تحبّه.. لا يكون الأمر أبداً بهذه البساطة".

وتابعت: "أنا كامرأة مررت بهذه التجربة.. ولذلك لديّ فرصة لتذكير النساء الأخريات بأن الأمر لا يجب أن يبقى كما هو عليه... ليس عليك أن تواجهي الأمر وحدك...فأنت لست وحدك، ونحن يمكننا تغيير ذلك".

وأوضحت أمبر أن التصدي للعنف ضد المرأة بحاجة إلى أكثر من مجرّد التصدّي لمشكلة العنف الجسدي، إذ إنّ التعامل مع التغطية الإعلامية والمحادثة العامة المحيطة بالعنف ضد المرأة أمر مهمّ.

وأشارت إلى أننا بحاجة إلى تحمّل المسؤولية عندما نتحدّث عن هذا الأمر؛ والطريقة الوحيدة التي تؤمّن للناس الراحة وتجعلهم يرفعون الصوت هي تغيير النظام الذي يبقيهم صامتين.

وختمت النجمة، التي انفصلت عن زوجها جوني ديب Johnny Depp إثر تعنيفها، حديتها بالقول: "تكلّمي. ارفعي صوتك. صوتك هو الأقوى ... نحن لا نستطيع ولن نقبل الصمت بعد الآن".

يذكر أن أمبير هيرد بعد انتهاء إجراءات الطلاق وحصولها على مبلغ 7 ملايين دولار من طليقها تبرّعت بالمبلغ كاملاً للأعمال الخيرية و المؤسسات الخاصّة بمساعدة النساء والأطفال.

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