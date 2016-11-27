بعد نعته بالزبال أنيس الزبيدي يهدد بفضح طوني خليفة وضيفته ميريام كلينك

رداً على حلقة طوني خليفة من برنامجه "العين بالعين"، التي استقبل فيها ميريام كلينك، التي كانت غنية "بالشو أوف"، وهي الموهبة الأبرز التي تملكها "ملكة العارضات"، التي على ما يبدو تواطأت وخليفة، بحسب ما أكّد مؤسس مجلس الشعراء وعضو نقابة الشعر وعضو اتحاد الشعر اللبناني الشاعر أنيس زبيدي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، حيث كشف أنّ هناك قصة طويلة عريضة تقف وراء الحلقة، ملمّحاً إلى أنه سوف يعلّق على ما حصل معه أكثر من مرة، خصوصاً أنه اختار عنوان "البيان رقم واحد" للتعليق الذي نشره، من دون أن يبدي انزعاجاً من نعته بـ"الزبّال"، بحسب ما وصفته كلينك خلال الحلقة؛ وربما جاء هذا الوصف من وحي أحلامها بأن تصبح وزيرة للبيئة، بعدما كبر طموحها لمجرّد أن ذكر اسمها على سبيل السخرية والدعابة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. كذلك هاجم زبيدي الإعلامي طوني خليفة، عندما أشار إلى "مشهد واقعي لمأساة حقيقية لفنّنا ولبعض إعلامنا في لبنان"، مؤكداً أنّ خليفة انصاع لطلبات ضيفته كلينك. وتحدّث زبيدي عن إخلال بالاتفاق الذي حصل بينه وبين زوجته على أن يكونا ضيفا خليفة في الستوديو، وكانت النتيجة أنهما تحوّلا إلى ضيفين وهما داخل منزلهما، ومن بعدها تمّ تمويه وجهيهما إكراماً لكلينك، التي ـ على ما يبدو ـ لها صولات وجولات معه، مهدّداً بمفاجأت وفضائح بالصوت والوثائق والدلائل وما لن يتوقّعه أحد.

أنيس زبيدي كتب على "فيسبوك":

"بعدما نعتتني كلينك بالزبّال:

نكشف القصة ونظهر صورة تينا وأنيس زبيدي التي غبّشها خليفة لحمايتها

بيان رقم :1

اليكم ما لن تصدّقونه.

قد تظنه مشهد من احد الافلام الوهمية أو الرسوم متحرّكة .

مع الأسف أنه مشهد واقعي لمأساة حقيقية لفننا وللبعض من اعلامنا في لبنان.

نحن مؤسس مجلس الشعراء وعضو نقابة الشعر وعضو اتحاد الشعر اللبناني الشاعر المتعدد المواهب انيس زبيدي

ونجمتكم د. المستقبلية تينا زبيدي التي تملك الاعمال الفنية المشرفة والاغاني الوطنية بامتياز.

نقدّم اليكم القصة الكاملة: قرّر الاعلامي طوني خليفة إستضافتنا في برنامجه السياسي الجديد "العين بالعين" من تلفزيون الجديد وطلب استضافتي أنا الشاعر أنيس زبيدي وزوجتي النجمة تينا زبيدي في حلقة كاملة وحصرية معنا حول فضيحة إنكار النواب لتصويت أحدهم لي ووضع اسمي في صندوق جلسة انتخاب الرئيس حيث أعلنوها ورقة بيضاء.

وكان قد جاء تصويت النائب لي على خلفية الرسالة الوطنية الجريئة التي أعلنتها مع تينا زبيدي عندما قررنا الانتحار عن صخرة الروشة في حال لم يتم انتخاب رئيس للبنان كائنا من كان في موقف مؤيد لمطلب لبناني أجمع عليه كل الاطياف اللبنانية.

بعد أن كانت الحلقة حصرية وكاملة لمدة ساعة ونصف معنا نحن تينا زبيدي وأنيس زبيدي داخل الاستديو ولم يكن من مداخلة أحد الا بعد ان استئذنونا وقبلنا ان تقف العارضة ميريام كلينك في مواجهتنا حول موضوع الجلسة حيث كانت هي الاخرى منتخبة من نائب اخر".

وتابع زبيدي: "ولكن المفاجأة التي حصلت معهم أن ميريام كلينك قلبت الحلقة راساً على عقب بموافقة وتغطية كاملة من طوني خليفة عندما رفضت مواجهتنا، فطلب منّا طوني خليفة إستقبال فريق برنامج "العين بالعين"في منزلنا ونفذ أمرها الاول وهو إستقبالها في الاستديو عوضاً عنا ليواجهها بفيديو المقابلة التي أجراها البرنامج معنا في منزلنا. أخطأنا ووافقنا بنقل الحديث معنا من الاستديو إلى منزلنا قبل أن يخبرنا فريق البرنامج في اليوم التالي وبعد انتهاء التصوير حقيقة ما يحصل بنسف كامل لنا ولحديثنا في الحلقة كما شاهد كل اللبنانيين وعبر البرنامج، فبعد ان حلّت مكاننا كلينك في الاستديو إستقوت بما اعطاها طوني خليفة من صلاحيات في حلقتنا كأنها معدة البرنامج أو صاحبة التلفزيون" .

وأشار زبيدي إلى أنه "مع بداية عرض التقرير الخاص بنا وعند مشاهدة ميريام كلينك لصورتي أنا أنيس زبيدي برفقة تينا زبيدي جن جنونها وهددت بالمغادرة ونعتتني بـ "الزبال" وأمرت طوني خليفة بالغاء فيديو المقابلة التي أجراها فريق البرنامج معنا أمام ملايين المشاهدين فرضخ لها علنا وكان برأيه إستضافة عارضة أنتخبت بسبب ملابسها الفاضحة اهم من استضافة شاعر أنتخب لفكره. قد تكون ميريام كلينك ما زالت حاقدة على خلفية نشري صورة جامعة لي ولها من نشاطي القديم، فحيث إفتخرت أني قدمت حفلة إنتخاب ملكة جمال لبنان 1993 كشاعر محترف منذ تلك الايام والملفت أن هذه الحفلة كانت سرية ولم تعرض وإكتفوا حينها بإعلان اسم الملكة الفائزة. لذلك قد تكون ميريام كلينك خذلت تلقائيا بمجرد إظهار التاريخ القديم جدا لنشاطها ما ساهم بكشف عمرها الحقيقي وشكلها الحقيقي واجرائها لعمليات تجميل أنكرتها سابقا وإظهارها كهاوية لم تنجح في الاستحقاق وهي التي تحلم بمملكة كلينكستان بحسب وصفها الدائم".

وأضاف زبيدي: "كان باستطاعة طوني خليفة حذف ما قالته عني، لكنه فضّل الـ "بروباغندا" على حساب كرامتنا أنا وزوجتي رغم أننا نحن كنا ضيفاه ومحور الحلقة، ورغم أنه هو أوّل من إستضافني سابقا في برنامج "1544" من الـ MTV على خلفية خلافي السابق معها ما يعني أنه يعلم أن قسماً كبيراً من اللبنانيين سيعلم انها تقصدني بهذه المذلة ولم يأبه الا لعدد مشاهدات حلقته مع الضيف البديل. أبعد من ذلك فقد غبّش طوني خليفة صورتنا أنا وتينا زبيدي في الفيديو الذي منعت عرضه أول مشاهدتها لنا في محاولة فاشلة منه لحمايتها من المحاسبة القانونية والمقاضاة. لذلك كشفنا الصورة بوضوح وكشفنا الحقيقة التي جرت في الكواليس وما لم يعرفه كل الناس أي اسم من رأته كلينك زبالاً".

وختم زبيدي بالقول: "نعدكم بالرد المزلزل بدرجة مدمّرة وبقوة 12 على ميريام كلينك وطوني خليفة ومن يقف وراءهما وسنوجه رسالة للاستاذ تحسين خياط صاحب تلفزيون الجديد لإصلاح ما أفسده خليفة في الساعات القليلة المقبلة، وسنكشف لكم من خلال فيديو مشترك للنجمة تينا زبيدي والشاعر أنيس زبيدي تفاصيل هذه العناوين ومفاجات وفضائح بالصوت والوثائق والدلائل وما لن يتوقعه أحد.

النجمة تينا زبيدي والشاعر أنيس زبيدي".

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