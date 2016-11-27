زين مالك أكثر رجال العالم أناقة لعام 2016

أطلقت مجلة "GQ" الشهيرة لقب أكثر الرجال أناقة لعام 2016 على النجم العالمي زين مالك Zayn Malik.

وقد تمكّن النجم البالغ من العمر 23 عاماً من التغلّب على النجم توم هيدلستون

أثناء التصويت على اللقب، إذ حصل على 59% من الأصوات التي اقترعت عبر الموقع الرسمي للمجلة.

واللافت في الأمر أنها ليست المرة الأولى التي يحصد فيها زين هذا اللقب، إذ سبق له أن فاز به عام 2013 ليكون بذلك أول نجم يحصل على هذا اللقب من مجلة GQ مرتين.

يُذكر أن زين مالك، المرتبط عاطفياً بعارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد Gigi Hadid، لم يقدّم أيّ حفل منفرد على المسرح منذ انفصاله عن فرقة الغناء "One Direction".

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