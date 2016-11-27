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وفاة الممثلة الأمريكية فلورنس هندرسون

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السبت 26-11-2016 16:08

فارقت الممثلة الأمريكية فلورانس هيندرسون Florence Henderson الحياة عن عمر ناهز الـ 82 عاماً بعد تعرّضها لنوبة قلبية .
وقد رحلت فلورانس عن هذا العالم وهي محاطة بعائلتها وأصدقائها في مركز Cedars-Sinai الطبي في مدينة لوس أنجلوس، بحسب ما أكّد مدير أعمالها.
يُشار إلى أنّ فلورانس اشتهرت بدور كارول في سيتكوم The Brady Bunch عام 1970.
يذكر أن فلورانس كانت شاركت منذ أيام قليلة في برنامج Dancing With the Stars.

 

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