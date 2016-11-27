أكاذيب لا تصدقها أبدا عن عمرو يوسف وكندة علوش

منذ تمّ الكشف عن زواج النجم المصري الوسيم "عمرو يوسف" والفنانة السورية كندة علوش، بعيداً من الأضواء، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولاً للعشرات من المعلومات الخاطئة، التي بدا بعضها مفبرك للإساءة إلى العروس، ومنها أنّها أكبر من العريس بسنوات، كما تضمّنت تلميحات "مشينة" بأنّ شرارة الحب اندلعت بينما كندة على ذمّة زوجها السابق "فارس الذهبي"، وسيدتي تقدم لك المعلومات الحقيقية عن العروسين.

تردّد أن كندة علوش تكبر عمرو يوسف بخمس سنوات على الأقلّ، وهذا غير صحيح، والمفاجأة أنها أصغر من عريسها بعامين كاملين فهي من مواليد ٢٧ مارس، ١٩٨٢، بينما ولد النجم المصري يوم 32 ديسمبر 1980 .

أكد مروّجو الشائعات أن كندة وقعت بغرام عمرو أثناء تصوير مسلسلهما الأول "نيران صديقة" عام 2013، عندما قدّمت دور نهال سماحة عشيقة طارق يحيى الذي قام بدوره عمرو يوسف، وكانت وقتها لا تزال زوجة السيناريست والكاتب السوري فارس الذهبي؛ وذلك بخلاف الواقع، إذ إنّ العلاقة وقتها كانت "صداقة وفقط"، وكندة لم ترتبط بأيّ من نجوم المسلسل الرجال لدرجة أنها اتّهمت وقتها بالغرور والانطواء وحبّ العزلة.

المفاجأة أنّ مسلسل "نيران صديقة" لم يكن اللقاء الفنيّ الأول للعروسين، بل تعاونا سابقاً في فيلمين؛ الأول "واحد صحيح" عام 2011، والثاني "برتيتا " عام 2012.

السؤال عن تاريخ انطلاق شرارة الحبّ بين العروسين تضمّن معلومات خاطئة عن عدد أعمالهما الفنية المشتركة، فأكّد البعض أنها أربعة فقط، والحقيقة أنّها خمسة، وبالمصادفة كانت كندة بكلّ عمل عشيقة عمرو أو صديقته المقرّبة، وقدّما معاً ثلاثة أفلام هي "هيبتا" و"برتيتا" و"واحد صحيح". أمّا درامياً فقد تعاونا في بطولة مسلسل "نيران صديقة" ومسلسل "عد تنازلي"، وبطريقها لتشاركه بطولة مسلسله الجديد لدراما رمضان 2017.

عمرو يوسف لم يترك خطيبته الأولى والوحيدة مي نور الشريف من أجل كندة علوش كما روّج البعض، فقراره فسخ الخطوبة كان سابقاً لمعرفته بزوجته، ولأسباب شخصية لا يزال يفضّل عدم الكشف عنها، كما أنّ مي نفسها لا تزال الصديقة الأقرب لعمرو، ولم تعتمد على أيّ نجم غيره لعبور محنة وفاة والدها الفنان القدير نور الشريف، إذ رافقها عمرو أثناء وجوده في المستشفى، وشارك العائلة بدفن الفقيد وتقبّل العزاء معها.

كل هذه الشائعات الكاذبة لا تصدقها عن العروسين عمرو يوسف وكندة علوش.



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