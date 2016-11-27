"آراب أيدول":مشتركة تتسبب ببكاء نانسي عجرم وشيرين عبدالوهاب تثير الجدل في البرنامج

إنطلقت الحلقة الأخيرة من مرحلة تجارب الأداء في برنامج "آراب أيدول"، بحماس كبير واكبها الكثير من المواقف مضحكة، لم تخل من الاستهزاء بالمشتركين، بإشراف ومشاركة أعضاء لجنة التحكيم الأربعة أحلام ونانسي عجرم وووائل كفوري وحسن الشافعي.

بين التشويق والكوميديا والسخرية اختتمت مرحلة تجارب الأداء، على أن يفتتح الأسبوع المقبل من البرنامج بمرحلة جديدة هي مرحلة العروض المباشرة، حيث ستكون المنافسة حامية على اللقب، انتهاءً بتتويج "محبوب العرب" لهذا الموسم .

في البداية قدم المشترك السعودي مرشد عطا أغنية "لا سبب تزعل" وحصد إعجاب لجنة التحكيم وحصل على أربعة "نعم"، ومن بعده غنى المشترك اليمني عمار محمد، وانضم إلى من سبقوه إلى المرحلة الثانية، ومثله أماني مبروك، وأمنية حسن، ومناد عبده، وبندر مقري. قبل أن يتم الإنتقال إلى مصر لاختيار أفضل المشتركين، ففازت المشتركة سمر الحسيني بعدما غنّت "حمال الأسية" بـ 4 "نعم" من أعضاء اللجنة، بينما غنّت المشتركة أمل إبراهيم من الأردن "محتجالك" لنانسي عجرم، وحصدت أربعة "نعم"، قبل أن يصف وائل كفوري، ممازحاً، صوتها بالنشاز، مقترباً منها لكي يسمع صوتها جيداً، ومبدياً إعجابه بأدائها. المشترك محمد سعيد أدى أغنية "غريبة الدار"، وانتقل إلى المرحلة الثانية بـ 4"نعم"، كما حصل أيضاً المشتركون عرفان محمد ومحمد مصطفى وأحمد الجراح وداليا سعيد على 4 "نعم"، أما المشتركان إسراء جمال وحسين المحمد فتمكّنا من الإنضمام إلى زملائهم والانتقال إلى مرحلة العروض المباشرة بـ 3 "نعم".

في المقابل استطاعت المشتركة أمل إبراهيم أن تحدث ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب الشبه الكبير بين صوتها وصوت الفنّانة شيرين عبد الوهّاب، بينما أحدثت المشتركة سمر الحسيني ضجة بين أعضاء لجنة التحكيم بسبب ملابسها ذات الألوان الفاقعة التي أثارت تعليقاتهما وسخريتهم، كذلك دخلت اللجنة بنوبة من الضحك بعدما قام المشترك أمير علي بتقليد نانسي عجرم، التي دخلت في نوبة من البكاء عندما غنّت المشتركة مروة علم "سيد الحبايب"، التي تعاني من ظرف عائلي صعب بعد انفصالها عن زوجها، ولكنها أخفقت بالإنتقال الى المرحلة المقبلة، بعدما حجب عنها وائل كفوري وحسن الشافعي صوتيهما.