أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: هيفاء وهبي ومحمد حماقى ورنا سماحة وكنزة مرسلي إلى "نيويورك" والسبب

Google+ Print

السبت 26-11-2016 18:27

وصل نجوم الغناء العربي اللبنانية هيفاء وهبي والمصري محمد حماقي والجزائرية سهيلة بن لشهب والمصرية رنا سماحة  إلى مدينة نيويورك بالأمس تمهيداً لحضور حفل توزيع جوائز "Big Apple Music Awards"، مساء غد الأحد، بعد أن سبقهما قبل ثلاثة أيام ماجد المهندس المتوّج بجائزة أفضل مطرب عربي لعام 2016.

 

هيفاء وهبي لاقت استقبالاً من اللجنة المنظمة للجائزة في حرم المطار، مع التنويه عبر الحساب الرسمي للجائزة بموقع فيسبوك عن تسليمها غداً جائزة "بيج أبل" الألماسية، بينما سيتسلّم محمد حماقي جائزة أحسن مطرب فى الشرق الأوسط لعام 2016؛ وذلك عن ألبوم "عمره ما يغيب"، الذي حصل على صفة أكثر الألبومات تحميلاً من خلال برنامج ITUNES العالمي.

 

وتجاوزت نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة أزمتها الصحية الأخيرة، وسافرت لاستلام جائزة أفضل مطربة صاعدة في الشرق الأوسط، فيما سافرت زميلتها الجزائرية كنزة مرسلي لاستلام جائزة Big Apple Music Awards كأفضل فنانة جماهيرية، وهي أول جزائرية تنال هذه الجائزة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي