بالصور: هيفاء وهبي ومحمد حماقى ورنا سماحة وكنزة مرسلي إلى "نيويورك" والسبب

وصل نجوم الغناء العربي اللبنانية هيفاء وهبي والمصري محمد حماقي والجزائرية سهيلة بن لشهب والمصرية رنا سماحة إلى مدينة نيويورك بالأمس تمهيداً لحضور حفل توزيع جوائز "Big Apple Music Awards"، مساء غد الأحد، بعد أن سبقهما قبل ثلاثة أيام ماجد المهندس المتوّج بجائزة أفضل مطرب عربي لعام 2016.

هيفاء وهبي لاقت استقبالاً من اللجنة المنظمة للجائزة في حرم المطار، مع التنويه عبر الحساب الرسمي للجائزة بموقع فيسبوك عن تسليمها غداً جائزة "بيج أبل" الألماسية، بينما سيتسلّم محمد حماقي جائزة أحسن مطرب فى الشرق الأوسط لعام 2016؛ وذلك عن ألبوم "عمره ما يغيب"، الذي حصل على صفة أكثر الألبومات تحميلاً من خلال برنامج ITUNES العالمي.

وتجاوزت نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة أزمتها الصحية الأخيرة، وسافرت لاستلام جائزة أفضل مطربة صاعدة في الشرق الأوسط، فيما سافرت زميلتها الجزائرية كنزة مرسلي لاستلام جائزة Big Apple Music Awards كأفضل فنانة جماهيرية، وهي أول جزائرية تنال هذه الجائزة.

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