أصالة تدعم مايا دياب غنائياً والبعض يتساءل : هل يمكن أن تجتمعا في دويتو غنائي؟

أثارت التغريدة التي وجهتها الفنانة أصالة بالأمس إلى الفنانة مايا دياب الكثير من الاستغراب والاستهجان، بسبب التناقض الواضح في مواقفها حول صوت وغناء مايا دياب.

فقد سبق لأصالة أن غرّدت منتقدة مايا وغناءها، إذ كتبت: "مغنية بحبها على المستوى الشخصي بس تغني لأ لأ لأ مو معقولة شو هالجراة بهالخطوة".

كما كتبت في تغريدة ثانية: "وعاملة ألبوم الحلوة!!!! سينغل وارحمي هالأمة".

تغريدات أصالة المتناقضة حول غناء مايا دياب، التي تحوّلت من السلبي إلى الإيجابي، جعلت البعض يتساءل بالقول: "هل يمكن أن تجتمع الفنانتان في الفترة المقبلة في دويتو غنائي مشترك"؟

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