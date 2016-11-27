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أصالة تغرد موضحة تغريدة سابقة لها: كنت أقصد سعد لمجرد

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السبت 26-11-2016 18:33

بعد تغريدة الأمس التي تحدثت فيها عن عدم الشماتة، التي تزامنت مع حرائق "إسرائيل"، والتي اعتبرها البعض كأنها موجّهة إلى كلّ من شمت بما يحصل في "إسرائيل"، أشارت أصالة إلى أنها كانت تقصد بتغريدتها الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي يقبع في سجن في فرنسا، بسبب قضيتَي تحرّش واغتصاب.

في تغريدتها الجديدة، التي جاءت رداً على تعليقات تغريدة الأمس، التي طالبتها بتوضيح ما قصدته فيها، كتبت أصالة: "لا أعلم سبب تحوير كلامي وفهمه بطريقة الخاطئة ومطالبتي بالتوضيح لما هو واضح. إن إهتمامي الحالي متابعة صديقي سعد لمجرد وما كتبته يخصه".

بالمناسبة، تغريدة أصالة بالأمس لم تكن واضحة، وكان من الضروريّ أن توضحها بتغريدة أخرى، لأنها لم تذكر فيها من قريب أو بعيد اسم صديقها سعد لمجرد، عدا عن كونها ركّزت على "الشماتة"،  التي كانت المحور الأساسي في كلّ التغريدات التي أطلقها الفنانون العرب بالأمس، تشفياً من الإسرائيليين والحرائق التي حاصرتهم.

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سيدتي