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حظك اليوم برج الجدى الأحد 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك الاستفادة من تجاربك العملية

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حظك اليوم برج الجدى الأحد 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك الاستفادة من تجاربك العملية حظك اليوم برج الجدى الأحد 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك الاستفادة من تجاربك العملية

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برج الجدى من الأبراج الترابية، فمولود برج الجدى مثالى وعقلانى جداً ومتعدد المواهب، كما يمتلك الشجاعة وحب استطلاع واكتشاف كل ماهو جديد، ونقدم لمواليد برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

 

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

الجدى على الصعيد العاطفى:

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

الجدى على الصعيد الصحى:

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

 

توقعات علماء الأبراج

يشير الفلك إلى عوائق غير متوقعة تأتى فى مسارك الخاص، فقد تتعرض لاضطرابات تكون عقبة تؤثر على انتاجيتك ومزاجك وقد يصل الأمر إلى توقف مشروع خاص بك.


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مصر 365

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