حظك اليوم برج الحوت الأحد 27-11-2016.. يتوقع علماء الفلك أن الصعيد المهنى سيشهد سلسلة من التغيرات تعود عليك بشكل سلبى

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحوت لليوم الأحد 27 نوفمبر عدد من التوقعات فى الاصعدة المختلفة، بدأ من الصعيد المهنى الذى سيشهد تغيرات سلبية، وصولا للشق العاطفى الذى يتطلب منك عدد من القرارات الحاسمة وخاصة أن المشاكل أصبحت تلازم العلاقة.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى سيشهد سلسلة من التغيرات التى قد تعود عليك بشكل سلبى، عليك أن تكون اكثر تفاهما مع من حولك لكى تتخطى هذه المرحلة الصعبة، والتى من المتوقع أن تشهد الكثير من التغيرات.

الصعيد العاطفى

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يحتاج لعدد من القرارات الحاسمة وخاصة ان المشاكل أصبحت تلازم العلاقة، فتعامل الشريك بأنانية واضحة يجعلك دائما فى حالة توتر .

الصعيد الصحى لمواليد برج الحوت

الصعيد الصحى يسير بخطى جيدة فعليك أن تستمر فى اتباع روتينك الصحى السليم الذى بدأته منذ فترة .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

يتوقع علماء الفلك أن هذه الفترة عليك أن تعطى المزيد لوقتك لأسرتك، والتخطيط لبعض الأنشطة العائلية أفضل طريق لهذه المرحلة وذلك من أجل اكتساب المزيد من الود وازدياد الحماس بينكم.