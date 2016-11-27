حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 27-11-2016.. الصعيد الصحى يحتاج الالتزام بنظام غذائى سليم.. ومجال العمل فى حاجة للوصول لمرحلة الهدوء والاستقرار

نقدم لمواليد برج الجوزاء توقعات علماء الفلك لليوم الجمعة 11 نوفمبر بشتى الأصعدة، أبرزها الصعيد الصحى الذى يتطلب منك الاهتمام والالتزام بنظام غذائى سليم، والجانب المهنى فى حاجه للوصول لمرحلة الهدوء والاستقرار.

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد المهنى فى حاجة للوصول لمرحلة الهدوء والاستقرار، وخاصة بعد ظهور الكثير من المشاكل بهذا الصعيد خلال الفترة الماضية، وجعل الطاقة السلبية تعم المكان وهو ما يؤثر عليك بشكل سلبى .

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تحتاج للانتعاش من جديد وذلك بعد تسريب الملل اليها، لا تتردد فى أخذ خطوة إيجابية من أجل التجديد والخروج من الروتين اليومى .

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى يحتاج لجرعة كبيرة من الاهتمام، وخاصة بعد معاناتك المتكررة مع آلام القولون، فالالتزام بنظام غذائى سليم هو أفضل طريقة خلال هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن عليك تجنب الانفعال والتعامل بعصبية مع من حولك، فكل هذا يجعلهم يبتعدوا عنك ويعاملوك بسلبية وتجاهل واضحان.