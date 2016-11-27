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حظك اليوم برج الثور 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لمولود برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، ومن المعروف عن مواليد هذا البرج شخصيتهم العملية جدًا وقدرتهم على الفصل بين العلاقات الشخصية والعمل، بالإضافة إلى الطموح الشديد ولكن من أبرز عيوبهم العناد والمكابرة حتى لو تسبب ذلك فى الإضرار بهم.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

حين تحقق تقدما فى عملك وتحقق نقلة كبيرة إلى الأمام تواجه بعض المحاولات من المحيطين بك لسحبك إلى الأسفل وجعلك تتراجع، فحاول ألا تستجيب لهذه المحاولات أبدًا ولا تنخرط فى أى نوع من انواع المشادات ودع عملك يتكلم عنك وستتقدم أكثر مما تقدمت الآن.

برج الثور على الصعيد العاطفى:

ينصحك علماء الفلك بأن تبحث عن فرصة لإرضاء روحك المطفأة والحب وحده هو ما يمكن أن يمنحك هذا فحاول أن تبحث عن الحب وتنخرط فى علاقة تمنحك هذا الوهج.

برج الثور على الصعيد الصحى:

لبدنك عليك حق وأنت تتجاهل حق بدنك هذا من فترة والإجهاد العقلى الذى عانيته لفترة طويلة يخلق شعورًا من الخمول والركود لك فحاول أن تتجنب الأنشطة المجهدة وبدلا من ذلك اجلس فى الهواء الطلق.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

شخص مسن يمنحك غذاءً للفكر وقد خططت طويلاً لتحديد أولوياتك وتحاول أن تقوم بدورك بإنجاز أكبر وتحافظ على هدوءك وصبرك.


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مصر 365

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