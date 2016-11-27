حظك اليوم برج الأسد الأحد 27/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى..انتظر مزيد من التوتر واحذر ردود الأفعال السريعة

نقدم لمواليد برج الأسد توقعات علماء الفلك لليوم الأحد 27 نوفمبر عدد كبير من التوقعات التى بالضرورة أن تضعها فى الاعتبار، وذلك فى الصعيد العاطفى الذى سيشهد الكثير من التوتر، أيضا التوقعات خاصة بالصعيد المهنى والصحى .

برج الأسد على الصعيد المهنى:

لمواليد برج الأسد الصعيد المهنى سيتأثر بشكل كبير وخاصة أنك تشعر بحالة عدم ارتياح وطاقة سلبية، ضاعف جهودك حتى لا تكون محط انتقاد من قبل زملائك، وخاصة أن أخطاءك أصبحت ملحوظة بمجال العمل .

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد توترا كبيرا خلال الفترة المقبلة، فالعلاقة مع الشريك تسرب لها الملل والفتور، واعلم أنها فترة حاسمة جدا قد تخسر فيها شريكك إذا لم تقدم قرارات حاسمة .

برج الأسد على الصعيد الصحى:

لمواليد برج الأسد الصعيد الصحى يحتاج للاهتمام فالعامل النفسى له دور كبير فى حياتك، ولأنك للضغوط النفسية الشديدة منذ فترة طويل قد تشعر بالامبالاة وهو ما يزيد حالتك المزاجية سوءا .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أن هذه الفترة ستفاجأ بعدد من القرارات التى قد تؤثر عليك سلبا وخاصة فى الصعيد العائلى، عليك أن تأخذ خطوة للوراء من أجل رؤية المشهد بشكل أوضح.