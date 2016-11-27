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حظك اليوم برج الحمل 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تحافظ على هدوءك

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حظك اليوم برج الحمل 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تحافظ على هدوءك حظك اليوم برج الحمل 27/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تحافظ على هدوءك

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نقدم لمولود برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، ومن المعروف أن مواليد هذا البرج يتميزون بالدأب والحب الشديد للعمل ولكن يعيبهم أن بحثهم عن الكمال دائمًا قد يعيقهم أحيانًا عن العمل والشروع فى مهامهم خوفًا من أن تخرج بطريقة غير جيدة.

 

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

قد تواجه اختلافا فى الرأى اليوم فى العمل، سواء بينك وبين زملاء العمل أو بين رؤسائك فى العمل وبغض النظر عما قد يحدث لك حاول أن تتحلى بالهدوء فالإجهاد سيؤثر على صحتك من جانب والاحتفاظ بهدوئك اليوم يجنبك الكثير من المشاكل التى يمكن أن تؤذيك كثيرًا فى عملك.

 

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

تتمتع ببعض الوقت الرومانسى مع شريك حياتك اليوم أو تخطط لشىء خاص معه وتجنبا الحديث فى أية مشاكل أو قضايا اليوم واستمتعا بالأشياء الصغيرة فى حياتكما وستجدا ان الشعور بالرضا يغمركما.

 

برج الحمل على الصعيد الصحى:

عليك أن تلجأ للتأمل للتقليل من شعورك بالتوتر الذى يؤذى صحتك فى هذه الأيام كثيرا ويتسبب فى عصبيتك الزائدة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

هناك مسحة روحانية تسيطر على اليوم بالنسبة لك اليوم تستطيع أن تنخرط فى بعض الأنشطة الدينية أو تقرأ بعض الأعمال الملهمة اليوم وستتمكن من العثور على السلام.


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مصر 365

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