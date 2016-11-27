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هانى زادة: الزمالك هزم المقاولون رغم وجود حكم "مهزوز"

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هانى زادة: الزمالك هزم المقاولون رغم وجود حكم "مهزوز" هانى زادة: الزمالك هزم المقاولون رغم وجود حكم "مهزوز"

>أحمد توفيق

أكد هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن الفريق الأبيض نجح فى حصد ثلاث نقاط أمام المقاولون العرب والفوز بثلاثية نظيفة رغم قيادة المباراة من قبل حكم مهزوز، يحتسب كل الأخطاء على الزمالك فقط.

 

قال هانى زادة لـ"اليوم السابع" إن محمد الحنفى حكم المباراة لم يقدم مستوى جيدا، وكان يحتسب الأخطاء ضد الزمالك فقط، ولم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للفريق الأبيض.

 

وأضاف زادة أن الزمالك أمامه مباريات صعبة فى الفترة المقبلة، ولن تقف أى عقبات أمامه، موجها الشكر للاعبين والجهاز الفنى على الأداء المتميز والنتيجة الكبيرة أمام المقاولون.


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