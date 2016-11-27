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أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 26 / 11 / 2016

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أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 26 / 11 / 2016 أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 26 / 11 / 2016
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>كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد  من أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 26 / 11 / 2016، والتى جاء فى مقدمتها، يكتفى بـ"ودية" تونس قبل السفر لأمم الجابون، انطلاق مباريات الدور التمهيدى الرابع والخامس لكأس 2 ديسمبر.

 

المنتخب يكتفى بـ"ودية" تونس قبل السفر لأمم الجابون

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة هيكتور كوبر بالاتفاق مع اتحاد الكرة، الاكتفاء بخوض ودية وحيدة أمام تونس يوم 8 يناير المقبل باستاد القاهرة، قبل السفر إلى الجابون لخوض منافسات "الكان".

 

انطلاق مباريات الدور التمهيدى الرابع والخامس لكأس مصر 2 ديسمبر

حددت لجنة كأس مصر برئاسة عامر حسين، يوم 2 ديسمبر المقبل، موعدا لانطلاق مباريات الدور التمهيدى الرابع والخامس لبطولة كأس مصر بمقر الجبلاية.

 

إيهاب لهيطة يبحث عن "جهاز" محمد صلاح فى أمريكا

يتواجد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى مهمة عمل للبحث عن أدوات وأجهزة تدريبات حديثة للفراعنة، بناء على طلب اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة هيكتور كوبر.

 

شرم الشيخ تستضيف دورة منتخب الشباب بمشاركة المغرب وجنوب أفريقيا

اتفق اتحاد الكرة مع وزارة الرياضة، على إقامة الدورة الودية لمنتخب الشباب بقيادة معتمد جمال فى الفترة من 15 حتى 25 يناير المقبل فى شرم الشيخ، بمشاركة منتخبى المغرب وجنوب أفريقيا.

 

سحب قرعة الدور التمهيدى الرابع والخامس لكأس مصر الاثنين المقبل

حددت لجنة كأس مصر برئاسة عامر حسين، تمام الثانية عشر ظهر يوم الاثنين المقبل، موعدا لسحب قرعة الدور التمهيدى الرابع والخامس لبطولة كأس مصر بمقر الجبلاية.

 

الأمن يوافق على 30 ألف مشجع فى ودية تونس باستاد القاهرة

تلقى اتحاد الكرة موافقة شفوية من القيادات الأمنية على إقامة مباراة منتخب مصر الأول الودية أمام تونس المقرر لها 8 يناير المقبل، على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع فى إطار استعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالجابون فى الفترة من 14 يناير إلى 4 فبراير .

 

وجيه أحمد يجتمع بـ"حكام الإسكندرية" لتصحيح أخطاء الدورى

عقد وجيه أحمد رئيس لجنة تطوير الحكام باتحاد الكرة، اجتماعا اليوم بحكام الإسكندرية لمناقشة أحداث وأخطاء الأسابيع الأخيرة للدورى، فى حضور عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية.

 

بالصور.. محمد عامر ينهى علاقته مع المحلة بالتراضى ويرفض الشرط الجزائى

أنهى محمد عامر المدير الفنى لفريق غزل المحلة، علاقته مع بالتراضى بعد الجلسة التى جمعته بمجلس الإدارة برئاسة حمزة أبو الفتح صباح اليوم، والتى رفض خلالها المدير الفنى الحصول على أى شروط جزائية من النادى.

 

رسميا.. طارق العشرى مديرا فنيا لإنبى

أنهى مجلس إنبى برئاسة علاء خشب، اتفاقه الرسمى مع طارق العشرى للعودة للقيادة الفنية للفريق البترولى، خلفاً لعلاء عبد العال الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق البترولى مؤخراً.

 

"الأثقال" يطالب الاتحاد الدولى بإرسال فضية لندن 2012

أكد محمود محجوب، رئيس الاتحاد المصرى لرفع الأثقال، أنه سيرسل خطاباً إلى الاتحاد الدولى للعبة من أجل إرسال ما يفيد بحصول طارق يحيى لاعب المنتخب على برونزية أولمبياد لندن 2012 رسمياً فى وزن 85 كجم.


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