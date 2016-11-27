مرتضى منصور: وجود ميدو على رأس قيادة دجلة لن يجعل مواجهتنا معه حربا

كتب أحمد توفيق

يرى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام وادى دجلة التى ستقام يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة الثانية عشرة للدورى فى غاية الأهمية.

وأضاف فى تصريحات مع كريم حسن شحاتة أن وجود أحمد حسام ميدو على رأس القيادة الفنية للفريق المنافس لن يجعل المباراة بمثابة الحرب بين الفريقين، وشدد على أنها مواجهة عادية وسبق لمحمد صلاح المدير الفنى للزمالك العمل مع ميدو.

وأوضح أن الروح التى ظهرت بين أحمد حسام ميدو وحسام حسن مدرب المصري فى مباراة الفريقين ستظهر مع محمد صلاح فى المباراة المقبلة.