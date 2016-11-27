أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 26 / 11 / 2016

كتب محمد محمود

شهد نادى الزمالك اليوم السبت 26 / 11 / 2016 العديد من الأخبار المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، الزمالك يصطاد الذئاب بثلاثية نظيفة ويستعيد نغمة الانتصارات.

تغلب الزمالك على المقاولون بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمتعهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر لمسابقة الدورى العام، أحرز الأهداف ستانلي وإبراهيم صلاح وشيكابالا.

رفض الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة محمد صلاح، منح اللاعبين راحة سلبية عقب الفوز على المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، ضمن الأسبوع الحادى عشر من الدورى الممتاز.

قاطع محمد صلاح، المدير الفنى للزمالك، المؤتمر الصحفى لمباراة فريقه أمام المقاولون، والتى أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة الحادية عشرة من عمر الدورى الممتاز، تنفيذا لتعليمات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

حرص باسم مرسى، مهاجم فريق الزمالك، على مداعبة الأطفال المختصين بجمع الكرات داخل ملعب بتروسبورت، بين شوطى لقاء المقاولون العرب فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الجولة الـ11 بالدورى الممتاز.