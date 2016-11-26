تشيلسي في صدارة البريمير ليغ بعد فوزه الصعب على توتنهام

احتفظ تشيلسي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما فاز 2-1 على غريمه اللندني توتنهام هوتسبير بفضل هدفين من بيدرو وفيكتور موزيس.

وبدا تشيلسي مفككا خلال أغلب فترات الشوط الأول ليسجل كريستيان أريكسن هدفا لتوتنهام في الدقيقة 11 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تحرك ذكي من ديلي آلي.

وقبل نهاية الشوط الأول مرر نيمانيا ماتيتش لاعب وسط تشيلسي الكرة إلى بيدرو الذي سدد كرة رائعة في شباك الحارس هوغو لوريس.

وبعدها ازدادت حيوية تشيلسي ونجح في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 51 إثر تسديدة من موزيس اصطدمت بالحارس لوريس ويان فرتونن لتهز الشباك ويمضي تشيلسي قدما نحو الفوز بالمباراة السابعة له على التوالي في الدوري.