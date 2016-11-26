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إحباط تسلل 125 بينهم 17 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 125 بينهم 17 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 125 بينهم 17 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم

>مطروح - حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 125 بينهم 17 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

 

تلقى اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، إخطارا من قسم شرطة السلوم بضبط 125 متهما بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 3 من الإسكندرية، و10 من بنى سويف و14 من الفيوم و9 من أسيوط و26 من المنيا و8 من الغربية و14 من كفر الشيخ و8 من سوهاج و2 من قنا و12 من البحيرة و3 من الشرقية و1 من المنوفية و17 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.


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