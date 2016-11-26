أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نواز شريف يختار قائد جديد للجيش الباكستانى

Google+ Print
نواز شريف يختار قائد جديد للجيش الباكستانى نواز شريف يختار قائد جديد للجيش الباكستانى

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، أنه اختار اللفتنانت جنرال قمر جاوید باجوا ليحل محل قائد الجيش رحيل شريف وهو قائد عسكري يتمتع بالشعبية نسب له فضل تحسين الأوضاع الأمنية وكبح الجماعات المتشددة.

ويعد قائد الجيش من أكثر الشخصيات نفوذا في باكستان بالنظر إلى أن الجيش حكم البلاد على مدى نصف تاريخها، البالغ 69 عاما، منذ استقلالها عن بريطانيا ويتمتع بسلطات واسعة حتى في ظل إدارة حكومات مدنية.

ومن المرجح أن يتولى الجنرال باجوا قيادة سادس أكبر جيوش العالم من حيث عدد الجنود في مراسم تسلم رسمية، الثلاثاء، عندما يتقاعد رسميا الجنرال شريف، الذي لا تربطه صلة قرابة برئيس الوزراء نواز شريف.

ومن المتوقع أن يساعد تعيين باجوا في إعادة الاستقرار للعلاقة بين الجيش والحكومة المدنية في الدولة المسلحة نوويا ويقطنها 190 مليون نسمة.

وعين اللفتنانت جنرال زبير حيات رئيسا لهيئة الأركان المشتركة.

والجنرال شريف (60 عاما) سيصبح أول قائد للجيش يتنحى وقت انتهاء مدة ولايته في أكثر من 20 عاما، إذ حصل العديد من قادة الجيش السابقين على تمديدات لولاياتهم التي تستمر 3 سنوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا