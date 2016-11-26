أخبار نادى الإسماعيلى اليوم السبت 26 / 11/ 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم السبت 26 / 11 / 2016، عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، إعلان قائمة الإسماعيلى التى ستواجه طنطا غدا الأحد فى الأسبوع الـ11 بمسابقة الدورى العام، وعودة محمود متولى للقائمة.

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر، قائمة فريقه استعداداً لمواجهة طنطا غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى العام.

تمكنت أجهزة الأمن، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من القبض على يحيى الكومى، رئيس نادى الإسماعيلى الأسبق، بمحافظة الجيزة، لتنفيذ 7 أحكام قضائية معظمها متعلقة بشيكات بدون رصيد، والصادر بحقه حكم بالسجن 15 سنة غيابى.

يتحدد اليوم السبت موقف محمود متولى مدافع الإسماعيلى من المشاركة فى مباراة طنطا غدا الأحد من عدمه بعدما تعافى اللاعب من الإصابة التى لحقت به فى الركبة وكانت عبارة عن كدمة قوية فى الرباط الخارجى للركبة والتى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام المصرى بالجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى، وتسببت في غيابه عن مواجهة الزمالك بالجولة العاشرة للمسابقة.

يترقب مجلس إدارة نادى الإسماعيلى دعم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة من أجل تخصيصه للانتهاء من أعمال البناء والإنشاءات الجارى العمل بها بفرع النادى الاجتماعى الجديد فى أرض النخيل بعد حصول مجلس الدراويش على وعد من وزير الرياضة بتقديم الدعم اللازم لقلعة الدراويش من أجل النهوض من كبوتها المالية.

يختتم فريق الإسماعيلى استعداداته الأخيرة لمواجهة طنطا غدا الأحد فى الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، إذ سيضع أشرف خضر المدير الفنى خطة المباراة والجمل الفنية والتكتيكية التى ينوى تنفيذها خلال اللقاء من أجل إيقاف خطورة الفريق الغرباوى، واستعادة الانتصارات الغائبة عن قلعة الدراويش.