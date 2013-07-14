الحلقة الخامسة من مسلسل "حاميها حراميها": المقدم "نضال" مسؤول جديد في قسم الشرطة

كتب : محمد صبري منذ 50 دقيقة

تدور أحداث المسلسل حول شخصية المحامي (فطين) الذي يحاول الدافع عن الحق والعدل متمثلا في حاميها، وعلى الجهة الأخرى حراميها (ميشو) القاتل الأجير الذي يقع في شر أعماله بعد مقابلته لفطين.

في الحلقة الخامسة يذهب "فطين" إلى أحد أصدقائه الصحفيين ويعطيه صورة له على أنها صورة أخيه "شوقي" ليحاول أن يستدل على مكانه.

يقابل "ميشو الحاوي" "دنيا" لتعطيه الجاكيت الخاص به وتطلب منه أن يذهب معها إلى المنزل ليقابل والدها.

في أثناء سير "فطين" بالسيارة إلى المنزل يقابل شخصا على الطريق يعرضه عليه أن يوصله في طريقه، وفى الطريق يخرج عليهم "الجحش" أحد رجال "درغام" ويسرق السيارة من "فطين" بما فيها، ويترك "فطين" والشخص الذي معه على الطريق،

ويتبين أن ذلك الشخص هو المقدم "نضال حبيب" المسؤول الجديد عن قسم الشرطة.

يقبض "زياد الخولي" على "ميشو الحاوي" ويطلب منه أن يعمل لصالحه في التجسس على أحد رجال العصابات ولكن "ميشو" يرفض.

يحضر "فطين" لمقابلة "درغام" الذي يطلب منه أن يخرج "عباس" أحد رجاله من السجن حتى يسترد السيارة الخاصة به.

المسلسل من إخراج: عصام شعبان، وتأليف: محسن رزق، ومن بطولة: سامح حسين، عايدة رياض، إنجى وجدان، مى كساب.