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مساعد وزير الداخلية الأسبق: حرائق الأسواق العشوائية تحتاج لحلول جذرية

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مساعد وزير الداخلية الأسبق: حرائق الأسواق العشوائية تحتاج لحلول جذرية مساعد وزير الداخلية الأسبق: حرائق الأسواق العشوائية تحتاج لحلول جذرية

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، إن تعرض سوق الجمعة للحريق من أسبابة عشوائية الافتراش وكثرة توصيلات الكهرباء غير الآمنة، لافتا إلى أن كثرة تكرار هذه الحوادث تحتاج لوضع حلول جذرية بعيدة عن المسكنات.

وطالب نور الدين، خلال حوارة لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، بنقل الأسواق العشوائية من العاصمة على أسواق جديدة على أطراف المدينة لسهولة تدخل المحليات وسيارات الحماية المدنية في حالة تكرار هذه الحوادث.

وأوضح نور الدين، اليوم السبت، أن سوق الجمعة يصعب فيه دخول سيارات الإطفاء الصغيرة والكبيرة للتعامل مع الحرائق التي تتسبب في خسائر مالية وبشرية كبيرة، مؤكدا أن التوصيلات الكهربائية غير القانونية مع اعتياد البائعين على استخدام مواقد صغيرة تستخدم في عمل الشاي والمأكولات.

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