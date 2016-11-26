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ضبط سائق بحوزته 8 كيلو حشيش و110 أقراص مخدرة بالغربية

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ضبط سائق بحوزته 8 كيلو حشيش و110 أقراص مخدرة بالغربية ضبط سائق بحوزته 8 كيلو حشيش و110 أقراص مخدرة بالغربية

>الغربية - إسلام الخياط

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، اليوم السبت، من ضبط سائق بحوزته 44 طربة حشيش وعقاقير مخدرة ومبلغ مالى كبير بالمحلة الكبرى.

 

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير المباحث الجنائية، يفيد من ضبط "ع ع ا ا" 40 عاما، سائق مقيم بدائرة المركز، وبحوزته 44 طربة لمخدر الحشيش، تزن حوالى 8 كيلو جرامات، و110 أقراص مخدرة لعقار التامول، ومبلغ مالى 27270 جنيها، وهاتف.

 

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


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