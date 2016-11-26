أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القومى للمرأة بالغربية يعلن حملة طرق الأبواب للتوعية بالإصلاحات الاقتصادية

Google+ Print
القومى للمرأة بالغربية يعلن حملة طرق الأبواب للتوعية بالإصلاحات الاقتصادية القومى للمرأة بالغربية يعلن حملة طرق الأبواب للتوعية بالإصلاحات الاقتصادية

>الغربية - إسلام الخياط

أعلن المجلس القومى للمرأة بالغربية عن أسبوع حافل بالنشاط يبدأه فرع المجلس بالغربية، فى إطار تنفيذ حملة طرق الأبواب بقرى شبرا النملة وابيار والدلجمون برعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وبمشاركة الدكتورة صفاء مرعى مقرر المجلس بالغربية.

 

وتستهدف الحملة طرق أبواب البيوت فى القرى الثلاث والتواصل مع المرأة الريفية، ومعرفة ورصد مشكلاتها والتواصل مع القيادات التنفيذية لحلها والتوعية بالإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة والمقترحات من أجل حلها والتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك ودوره فى تخفيف آثار الأزمة، كما تتضمن الحملة تعريفا بالمجلس الشعبى المحلى ودوره.

 

وكشفت الدكتورة صفاء مرعى أنه سيعقد مؤتمر امرأة مصرية متعلمة متمكنة يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2016 بقاعة المؤتمرات بكلية الطب فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365