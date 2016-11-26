القومى للمرأة بالغربية يعلن حملة طرق الأبواب للتوعية بالإصلاحات الاقتصادية

الغربية - إسلام الخياط

أعلن المجلس القومى للمرأة بالغربية عن أسبوع حافل بالنشاط يبدأه فرع المجلس بالغربية، فى إطار تنفيذ حملة طرق الأبواب بقرى شبرا النملة وابيار والدلجمون برعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وبمشاركة الدكتورة صفاء مرعى مقرر المجلس بالغربية.

وتستهدف الحملة طرق أبواب البيوت فى القرى الثلاث والتواصل مع المرأة الريفية، ومعرفة ورصد مشكلاتها والتواصل مع القيادات التنفيذية لحلها والتوعية بالإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة والمقترحات من أجل حلها والتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك ودوره فى تخفيف آثار الأزمة، كما تتضمن الحملة تعريفا بالمجلس الشعبى المحلى ودوره.

وكشفت الدكتورة صفاء مرعى أنه سيعقد مؤتمر امرأة مصرية متعلمة متمكنة يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2016 بقاعة المؤتمرات بكلية الطب فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.