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الزمالك يصطاد الذئاب بثلاثية نظيفة ويستعيد نغمة الانتصارات

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الزمالك يصطاد الذئاب بثلاثية نظيفة ويستعيد نغمة الانتصارات الزمالك يصطاد الذئاب بثلاثية نظيفة ويستعيد نغمة الانتصارات

تغلب الزمالك على المقاولون بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمتعهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر لمسابقة الدورى العام، أحرز الأهداف ستانلي وإبراهيم صلاح وشيكابالا.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 17 فى المركز السادس، فيما توقف رصيد المقاولون عند 13 نقطة فى المركز الـ13 بجدول الدورى، واستعاد الزمالك انتصاراته بعد تعادله مع الإسماعيلى فى الجولة الماضية.

وأضاع المقاولون فرصة إحراز هدف التقدم فى أول دقيقة بعدما وصلت الكرة إلى عمر جمال لاعب الذئاب نتيجة خطأ حسنى فتحى ظهير أيمن الزمالك، قبل أن ينقذها محمود حمدى ويحولها إلى ركنية، وجاءت أحداث المباراة سريعة وكان المقاولون هو الأنشط من بداية اللقاء.

وبدأ الزمالك فى فرض سيطرته على اللقاء بعد مرور 5 دقائق من عمر اللقاء، معتمدا على الجبهة اليسرى بفضل تحركات معروف يوسف ومايوكا ومحمد ناصف، فيما اعتمد على اختراقات شيكابالا وحسنى فتحى من الجبهة اليمنى.

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