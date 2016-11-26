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بعد مرور 60 دقيقة.. الزمالك 1 – 0 المقاولون ونزول باسم مرسى

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بعد مرور 60 دقيقة.. الزمالك 1 – 0 المقاولون ونزول باسم مرسى بعد مرور 60 دقيقة.. الزمالك 1 – 0 المقاولون ونزول باسم مرسى

>كتب سليمان النقر

ما زال الزمالك متقدما على المقاولون بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التى تجمعهما اليوم السبت على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر لمسابقة الدورى العام.

وأضاع المقاولون فرصة إحراز هدف التقدم فى أول دقيقة بعدما وصلت الكرة إلى عمر جمال لاعب الذئاب نتيجة خطأ حسنى فتحى ظهير أيمن الزمالك، قبل أن ينقذها محمود حمدى ويحولها إلى ركنية، وجاءت أحداث المباراة سريعة وكان المقاولون هو الأنشط من بداية اللقاء.

وبدأ الزمالك فى فرض سيطرته على اللقاء بعد مرور 5 دقائق من عمر اللقاء، معتمدا على الجبهة اليسرى بفضل تحركات معروف يوسف ومايوكا ومحمد ناصف، فيما اعتمد على اختراقات شيكابالا وحسنى فتحى من الجبهة اليمنى.

وحصل المقاولون على ضربة حرة مباشرة فى الدقيقة 14 ومن جملة منظمة أجاد لاعبو المقاولون تنفيذها ولكن افتقدت اللمسة الأخيرة نحو المرمى. 

وأحرز ستانلى هدفا للزمالك فى الدقيقة 19 بعد متابعته للعرضية التى لعبها شيكابالا من الجبهة اليمنى، حيث تصدى حسن شاهين لرأسية ستانلى قبل أن يسددها الأخير بالقدم فى الشباك معلنا تقدم الفريق الأبيض.

وأضاع ستانلى فرصة إحراز الهدف الثانى للزمالك بعد الضغط على حارس المقاولون، وحصل على الكرة وسددها فوق العارضة فى الدقيقة 25 من عمر المباراة، كما أضاع جدو فرصة التعادل للمقاولون فى الدقيقة 27 بعد استلامه عرضية أرضية من عمر جمال وسددها بعيدا عن المرمى.

وأنقذ محمود جنش حارس الزمالك مرماه من هدف فى الدقيقة 34 بعد تصديه لتسديدة محمد فاروق لاعب المقاولون، وحولها إلى ركلة ركنية. وتوقف اللعب فى الدقيقة 37 لعلاج محمد ناصف بعد الارتطام القوى من جانب زميله جنش الذى تدخل لإبعاد إحدى الكرات العرضية داخل منطقة جزاء الزمالك.

ونشط المقاولون فى الدقائق الأخيرة بنهاية المباراة محاولا إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل وينتهى الشوط بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف.

هدأ أداء الفريقين مع بداية الشوط الثانى، حيث حاول المقاولون السيطرة على وسط الملعب من أجل شن هجمات على دفاعات الزمالك فيما استمر هجوم الأبيض أملا فى تعزيز التقدم.

أجرى الزمالك التغيير الأول فى الدقيقة 58 بنزول باسم مرسى بدلا من مايوكا لتنشيط الخط الهجومى، والاطمئنان على باسم بعد العودة من الإصابة التى تعرض لها مع الوطنى.


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مصر 365

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