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المصرى يتقدم باحتجاج رسمى ضد حكم لقاء دجلة

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المصرى يتقدم باحتجاج رسمى ضد حكم لقاء دجلة المصرى يتقدم باحتجاج رسمى ضد حكم لقاء دجلة

>كتب احمد وجيه

أعلن مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، عن تقديمه احتجاجا رسميا لاتحاد الكرة ضد هشام عبد الحميد حكم مباراة الفريق البورسعيدى أمام وادى دجلة، التى أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب، وانتهت بفوز المصرى بهدف نظيف أحرزه ظهيره الأيسر محمد حمدى، ضمن فعاليات الأسبوع الحادى عشر من عمر بطولة الدورى الممتاز.

من جانبه أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادى المصرى أن النادى تقدم باحتجاج رسمى ضد حكم مباراة الفريق أمام فريق وادى دجلة، نظراً لقراراته المتسرعة ضد لاعبى المصرى، وإشهاره إنذارات عديدة للاعبى فريقه منذ بداية اللقاء، مما وضع اللاعبين تحت ضغط أثر على مستواهم طوال الشوط الثانى، وطالب لجنة الحكام بتعيين حكام دوليين فى مباريات الفريق المقبلة.


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