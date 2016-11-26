العسقلاني: «الجمعة البيضاء» تمثل أكبر عملية نصب تجاري في السوق المصري‎

قال محمود العسقلاني، مؤسس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن تخفيضات الجمعة البيضاء تعد أكبر عملية نصب شرائية تمت في السوق المصري، لافتا إلى أن تخفيضات أمس كانت وهمية بعكس ما حدث من تخفيضات حقيقية في نفس اليوم بدول أوروبية.

وأضاف العسقلاني خلال حوارة لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الشركات العالمية تدرك جيدا مدى أهمية مراعاة تحقيق هامش ربح مرهون بتكلفة الإنتاج والتصنيع، مشيرا إلى أن الجزء الأعلى من الطبقة المتوسطة هم من شاركوا في حملة التخفيضات الوهمية بالأمس.

وأكد العسقلاني أن حملة مقاطعة الشراء مطلع الشهر المقبل لا تهدف للإضرار بالتجار ، وان الحملة تهدف لإيصال رسالة مهذبة للمنتج والموزع بان هناك حالة من الرفض الشعبي لما يشهده السوق من جنون في ارتفاع الأسعار.

وأوضح العسقلاني أن دعوات المقاطعة من الممكن ان تأتى بنتائج جيدة تصب في مصلحة المستقبل في ظل دعم السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، مشددا على أن المستهلكين في مصر ينتفضون لمقاطعة جشع التجار والإضرار بهم.