"هنضرب تميم بالجزمة" هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون عن الجزيرة: قناة عاهرة

كتبت إسلام جمال

تصدر هاشتاج "هنضرب تميم بالجزمة"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقترباً من 14ألف تغريدة فى أقل من ساعتين، وذلك رداً من المغردين المصريين، على تجاوزات دولة قطر، ضد الجيش المصرى، متمثلة فى الفيلم الوثائقى الذى من المقرر عرضه بقناة الجزيرة يوم 27 نوفمبر الجارى عن الجنود داخل الجيش المصرى.

ووجهت غادة خضر، رسالتها لتميم أمير دولة قطر عبر الهاشتاج بقولها: "مصر وجيشها سيف يقطع رقبتك ورقبة بلدك".

وسخر إيهاب الطماوى، من حجم دولة قطر، التى تحاول أن تظهر دورها مؤثرة فى المنطقة، بأدوار الشر التى تلعبها، قائلاً: "هل تعلم إنه ممنوع اللعب بمسدسات الميه فى قطر خوفا من حدوث فيضان".

وعلق خلوصى عبر الهاشتاج قائلاً :" مش جديده ما احنا كل يوم بنديهم بأوسخ جزمه الله يرحمك يا عبد الناصر علمتهم لبس الجزم حقيقه على أرض الواقع".

وتابع عمر قائلاً: " قناة الخنزيرة تهاجم الجيش وتصفه بالمنقلب، هل تعلم أنها تأسست من خنزير انقلب على والده، العاهرة عندما تتحدث عن الشرف".

وأضاف ياسر البلشى، موجها رسالته لأمير دولة قطر :" دا انت حتى ماعندكش قاعدة قطرية، عندك قاعدة أمريكية".