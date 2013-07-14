أخبار عاجلة

قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة الرابعة من "صرخة روح": "ياسر" يشكك في حمل زوجة صديقه العقيم

Google+ Print
الحلقة الرابعة من "صرخة روح": "ياسر" يشكك في حمل زوجة صديقه العقيم الحلقة الرابعة من "صرخة روح": "ياسر" يشكك في حمل زوجة صديقه العقيم

كتب : أمل القاضي منذ 49 دقيقة

في الحلقة الرابعة من المسلسل السوري "صرخة روح"، يبدأ "ياسر" الذي يلعب دوره الفنان "بسام كوسا"، في تشكيك صديقه "سامر"، الذي كان يخونه مع زوجته، في نسب حمل زوجته "ياسمين"، وإيهامه بأن الجنين ليس منه، حيث إن "سامر" عقيم.

ويرفض "ياسر" طلب زوجته "لمى" بالطلاق، مبررًا ذلك بأنه يحبها، وتستمر معاناة "لمى" من عقاب زوجها لها على خيانتها، والذي يصبح عقابًا يؤرقها دومًا دون الحصول على الصفح من زوجها.

كما ينقل "ياسر" إقناع "نسرين" السكرتيرة الخاصة به، إلى مكتب حماه، لإغوائه وإيقاعه في حبها، وذلك لتتمكن "نسرين" من الانتقام من "حازم" صهر "ياسر"، الذي وعدها بالزواج ثم استجاب لكلام والدته في الزواج من فتاة أخرى.

يُذكر أن مسلسل "صرخة روح" يدور حول "خماسيات الخيانة"، والتي بدأت بخماسية "عقاب أزلي" من تأليف رانيا البيطار، وبطولة بسام كوسا، وديمة قندلفت، وميلاد يوسف، وعلي كريم، وأمانه والي، وفادي الشامي، المسلسل من إخراج ناجي طعمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات

السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة

السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن