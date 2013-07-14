الحلقة الرابعة من "صرخة روح": "ياسر" يشكك في حمل زوجة صديقه العقيم

كتب : أمل القاضي منذ 49 دقيقة

في الحلقة الرابعة من المسلسل السوري "صرخة روح"، يبدأ "ياسر" الذي يلعب دوره الفنان "بسام كوسا"، في تشكيك صديقه "سامر"، الذي كان يخونه مع زوجته، في نسب حمل زوجته "ياسمين"، وإيهامه بأن الجنين ليس منه، حيث إن "سامر" عقيم.

ويرفض "ياسر" طلب زوجته "لمى" بالطلاق، مبررًا ذلك بأنه يحبها، وتستمر معاناة "لمى" من عقاب زوجها لها على خيانتها، والذي يصبح عقابًا يؤرقها دومًا دون الحصول على الصفح من زوجها.

كما ينقل "ياسر" إقناع "نسرين" السكرتيرة الخاصة به، إلى مكتب حماه، لإغوائه وإيقاعه في حبها، وذلك لتتمكن "نسرين" من الانتقام من "حازم" صهر "ياسر"، الذي وعدها بالزواج ثم استجاب لكلام والدته في الزواج من فتاة أخرى.

يُذكر أن مسلسل "صرخة روح" يدور حول "خماسيات الخيانة"، والتي بدأت بخماسية "عقاب أزلي" من تأليف رانيا البيطار، وبطولة بسام كوسا، وديمة قندلفت، وميلاد يوسف، وعلي كريم، وأمانه والي، وفادي الشامي، المسلسل من إخراج ناجي طعمي.