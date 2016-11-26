بالصور.. لميس الحديدي تطلق هاشتاج «دولا عساكر مصريين» من داخل «الصاعقة»

عرضت الإعلامية لميس الحديدي فقرة خاصة مصورة من داخل قوات الصاعقة بالجيش المصري بأنشاص في محافظة الشرقية، وذلك خلال حلقة الليلة من برنامجها “هنا العاصمة” عبر فضائية “سي بي سي”.

وأجرت “الحديدي” لقاءات مع عدد من جنود وضباط الجيش بفرقة الصاعقة التابعة للقوات الخاصة من داخل مكان تناول الطعام “الميز”، كما عرضت التدريبات الشاقة التي يتعرضون لها مثل “قفزة الثقة” وتسلق الحبال.

وعبر أفراد الصاعقة، خلال لقائهم مع “الحديدي”، عن فخرهم بالانتساب إلى قوات الصاعقة والمهارات التي اكتسبوها، كما عبر عدد كبير منهم عن رغبتهم في الخدمة بسيناء.

ودشنت “الحديدي” هاشتاج «دولا عساكر مصريين» عبر “فيس بوك”، مؤكدة أن جنودنا بواسل ومستدعين لتقديم أرواحهم للدفاع عن أرض مصر.