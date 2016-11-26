الجزائر تعلن الحداد 8 أيام على «الصديق الوفي»

أعلنت الجزائر، السبت، حدادا وطنيا يستمر ثمانية ايام ابتداء من الاحد اثر وفاة زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو مساء الجمعة عن 90 عاما، بحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان “قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اعلان الحداد الوطني لمدة ثمانية ايام بداية من الأحد على رحيل الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو”.

ووصفت وسائل الاعلام الرسمية كاسترو بانه “صديق الجزائر الوفي”، حتى انه “ارتدى لباسا رياضيا للمنتخب الجزائري” لدى الاحتفال بعيد ميلاده التسعين.

وزار كاسترو الجزائر في 1972 و1976 كما شارك في قمة دول عدم الانحياز بالجزائر في 1973.

وبعيد اعلان استقلال الجزائر في 1962 قام الرئيس الاسبق أحمد بن بلة بزيارة كوبا، كما زار بوتفليقة هافانا مرتين في 2000 و2009.

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أحد آخر المسؤولين الأجانب الذين التقاهم كاسترو خلال الزيارة التي قام بها لهافانا بين 12 و14 أكتوبر.